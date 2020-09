Experti se shodují: Plzeň i Liberec budou slavit, budou padat góly

Plzeň sice neuspěla v boji o Ligu mistrů, ale druhou evropskou pohárovou soutěž si nechce nechat ujít. A tak se čeká, že si doma se Sønderjyske poradí. „Na to, že zápas nebude mít po devadesáti minutách vítěze, sází jen jedno procento tipérů (4,65:1). A stejně početná je i skupina těch, co věří v senzační výhru hostů (7,14:1),“ prozrazuje Světlíková. „Spíš se lidné shodnou s našimi bookies a dávají na tikety výhru Plzně v hamdicapu -1 v kurzu 1,74:1, přesvědčení jsou i o tom, že padne více než 1,5 gólu. To lze vsadit v kurzu 1,22:1,“ dodává.

FCSB se všemožně snaží duel s Libercem odložit. Pandemie koronaviru způsobila, že jeho kádr je v troskách. Podle všeho se ale ve čtvrtek večer bude v Rumunsku hrát a fanoušci i bookmakeři Chance se shodnou na tom, že Severočeši přivezou domů úspěšný výsledek. „Na Liberec se sází v kurzu 1,3:1, všechno ostatní by bylo velkým překvapením,“ shrnuje jednoduše rozložení sil Světlíková s tím, že týmu trenéra Pavla Hoftycha věří 83 procent tipérů.