Překvapení na soupisce Slavie pro EL! Takácse vyšoupl Afričan z juniorky

Všichni účastníci Evropské ligy musí do dnešní půlnoci odevzdat své soupisky, Spartu, Slovan Liberec a Slavii pochopitelně nevyjímaje. A kvůli roky platným regulím se minimálně v Edenu musel provést jeden bolestný škrt. I když vlastně nemusel... Do kádru se nevešel defenzivní univerzál Ladislav Takács, jehož podle informací Sportu překvapivě vystrčila letní posila do juniorky Abdallah Sima.

UEFA drží už několik let striktní pravidla při skládání soupisek. Všechny kluby nutí k následujícím pravidlům:

Maximálně 25 hráčů na listu A, přičemž tři z nich musí být gólmani. A dál...

Aspoň osm z nich musí být vychováno kterýmkoliv klubem, který působí ve stejné zemi jako hráčův aktuální mateřský klub. UEFA pro tento typ hráče používá zjednodušený název „Association trained player“, v Česku bychom asi řekli svazový odchovanec.

A minimálně čtyři z těch osmi hráčů pak musí být přímo odchovanci klubu.

Jakmile se tato kvóta nepodaří naplnit, odečítají se podle toho místa na soupisce. Slavia s tímhle statusem problém má, v současném kádru má pouze útočník Jan Kuchta nálepku klubového odchovance.

To znamená, že „sešívaní“ mohou na list A napsat pouze 22 hráčů, z nichž ovšem tři musí být brankáři, to znamená do pole jen devatenáct jmen. To by ještě bývalo šlo, po prodeji Vladimíra Coufala by se na soupisku vešlo celé současné áčko.

Jenže změna. Realizační tým kolem Jindřicha Trpišovského se rozhodl vměstnat pro zápasy Evropské ligy překvapivé jméno. Podle informací Sportu jde o útočníka juniorky, který přicházel v létě jako posila z druholigového Táborska - Senegalce Abdallaha Simu. Tím pádem se jedno jméno muselo škrtnout a odnesl to Ladislav Takács.

Naopak Ondřej Karafiát, který se nevešel na soupisku pro play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu, dopsán byl.

A zprávy z Liberce a Sparty? Oběma se vešlo celé áčko, tím spíš Spartě, která má klubových odchovanců plný kádr.

Soupisky pro Evropskou ligu musí na UEFA dorazit do úterní půlnoci.