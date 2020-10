Vysavač Sadílek jde luxovat! Místo koho může v premiéře proti Gentu hrát?

Michal Sadílek by si mohl připsat proti Gentu první start za liberecký Slovan • Dominik Bakeš (Sport)

Kudy vede cesta z Uherského Hradiště do Liberce? Pro Michala Sadílka přes Eindhoven. Do Nizozemska odešel už v šestnácti, vrátil se minulý týden. Ve Slovanu bude hostovat do konce sezony s tím, že si ho PSV může stáhnout už v zimě. Energický záložník zítra na severu zažije velké poprvé: Slovan načne cestu Evropskou ligou proti Gentu.