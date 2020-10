Kotal: Škoda vyloučení, srazilo nás. Byl rád za disciplinované dohrání

Návrat do základní skupiny Evropské ligy Spartě nevyšel. Francouzskému Lille podlehla na Letné 1:4. „Utkání bych rozdělil na dvě části. Do vyloučení a po vyloučení,“ uvedl po střetnutí kouč Letenských Václav Kotal. Rudí totiž odehráli proti vedoucímu celku Ligue 1 přes hodinu v oslabení. Což zároveň zapříčinilo změnu taktiky, včetně zatažení posily Davida Pavelky na stopera.

Prohráli jste s Lille 1:4, jak jste utkání viděl?

„Po šancích soupeře v úvodu jsme začali dobře kombinovat. Dostali jsme se do hry. Vyloučení nás ale srazilo zpátky. Mohli jsme už jen hrát prakticky ze zajištěné obrany na protiútoky. Byla škoda gólu v pětačtyřicáté minutě, který jsme podle mě dostat nemuseli. Celkově celý vývoj utkání nám moc nenahrával.“

Před utkáním jste kvůli zraněním měli problémy se složením obrany. Překvapil vás celkově tým svým solidním výkonem?

„Na soupeře jsme se důkladně připravovali. Tedy v rámci možností, protože nám chyběli hráči. A také zápasy. Někteří hráči téměř tři týdny nehráli. Nebylo to jednoduché. Myslím si, že jsme celkem zvládli do vyloučení přípravnou kombinaci. Bohužel pak už to dál nepokračovalo. V deseti to bylo složitější. Přestože jsme na začátku druhé půle vyrovnali, tak soupeř má vysokou kvalitu, trpělivě kombinoval, hledal skulinu, až ji našel a dokázal se prosadit.“

Co jste říkal na výkon Davida Pavelky, který nastoupil poprvé za Spartu, navíc musel po vyloučení Krejčího na stopera?

„Byla to nouzová role. Byla tam už jen varianta se sedmnáctiletým Vitíkem. Když jdete do deseti, tak zkušenost Pavelky, ale i Trávníka a Dočkala, pomohla. Museli ve středu hřiště hodně pracovat a správně se přesouvat. Museli jsme změnit taktiku, hráli jsme ve dvou lajnách a přesouvali se podle těžiště hry. Když jsme získali balon, dařilo se nám dostávat i do protiútoku. Ale kvalita soupeře byla taková, že to skončilo jasným výsledkem pro ně.“

Hložek šel do hry až po přestávce. Byla to taktická, nebo vynucená věc?

„Adam deset dní netrénoval. Naskočil dva dny před zápasem. Juliš toho měl po poločase plné kecky, jelikož lítal mezi stopery. Chtěli jsme ho proto pošetřit a dát tam čerstvou krev. Myslím, že oba roli splnili a odevzdali, co jsme potřebovali.“

V prvním poločase došlo na neudělení druhé žluté karty stoperovi Lille po faulu na Pavelku. Následně zákrok na Vindheima, kdy nejprve sudí ukázal na penaltu, pak to ale vytáhl mimo vápno. Necítíte po těchto verdiktech trochu hořkosti?

„Už jsem ve fotbale dlouho, hořkost necítím. Přišlo to, nic s tím nenadělám. Kluky jsem pochválil, protože jsem měl strach, aby někdo z nich nereagoval špatně. Kluci to odehráli disciplinovaně, což je důležité, vzhledem k dalším brzkým zápasům. Máme venku AC Milán, Celtic a možná se rozjede znovu liga, kdy bychom jeli do Plzně. Potřebujeme, aby hráči mohli hrát a ne, aby měli trest. Krejčí určitě dostane nějaký trest, takže nám vypadl další defenzivní hráč. Uvidíme, jestli se nám někdo uzdraví. Musíme hrát s tím, co máme.“

Jaká je šance právě na uzdravení některých z hráčů do dalšího zápasu?

„Uvidíme. Máme týden, tak věřím, že Plechatý a Čelůstka by mohli být k dispozici.“

Ukázali jste si, že se s Lille určitým způsobem dá hrát. Jak vidíte naděje na postup?

„Šlo o první utkání, takže šance na postup nyní neřeším. Uvidíme, jaké hráče budeme mít k dispozici na další zápasy. Musíme se snažit na každého soupeře maximálně připravit. Pro nás je škoda, že jsme šli s Lille do deseti, protože krom špatného začátku, se pak to utkání vyvíjelo dobře, ale vyloučení to zhatilo.“