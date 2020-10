Pavelka: Že nás sudí poškodil? To není naše práce. Stoper byla novinka

Lille mělo velký nástup. Nebál jste se, že to skončí fatálně?

„Nechytli jsme úvod zápasu, postupem času už to bylo lepší. Pak jsme se s tím popasovali. Ne že by ve mně hrklo, ale nástup mělo Lille dobrý.“

Od 23. minuty jste hráli o deseti, vy jste se posunul na stopera. Jaké byly pokyny od trenéra?

„Furt jsme z toho zápasu chtěli urvat co nejvíc. Nebyl důvod něco měnit. Chtěli jsme dál hrát náš fotbal. Chvílemi to vypadalo, že by to i šlo. Jen nás bylo o jednoho méně.“

Jaké to bylo na stoperu?

„Dopadlo to 1:4, takže dobré to nebylo. Hrál jsem to poprvé. Lišák mi pomáhal, snažili jsme se hodně komunikovat. Zkoušel jsem to, aspoň se dostat do soubojů, ale bylo to složité. Ofenzivní hráči soupeře byli rychlí, takže nic jednoduchého to nebylo. Je to pro mě nová zkušenost.“

Hodně vás zasáhla právě absence hned čtyř středních obránců. Jak jste na tohle utkání připravovali?

„To je tahle doba. Jsou to takové bojové podmínky, ale jsou pro všechny stejné. Nikdo neví, kdo kdy vypadne. O to větší výzva to pro všechny je. Všechny dostupné informace jsme měli a připraveni jsme na Lille byli dobře.“

Chorvatský sudí nasadil poněkud zvláštní metr. Například nevyloučil druhou žlutou kartou obránce Botmana po jasném faulu na vás. Nepřišlo vám to divné?

„K tomu bych se nevyjadřoval. To jsou věci, které my neovlivníme. Musíme se soustředit na náš výkon a kompenzovat to svojí hrou. Myslím, že jsme se k tomu často dostávali. Ale že tam byly nějaké momenty, to už není naše práce. Dál jsme se koncentrovali na zápas a chtěli hrát pořád stejně.“