Nguyen vychytal Gent. Víc než splněný sen, zářil liberecký hrdina

První zápas, první výhra. Liberec přešel přes tři předkola Evropské ligy a i v prvním zápase hlavní fáze ukázal, že se s ním musí počítat. „Stálo nás to spoustu sil, ke konci jsme tahali nohy, ale stálo to za to,“ líčil neprůstřelný brankář Filip Nguyen po vítězství 1:0 nad Gentem. Sparta se Slavií zažily černý čtvrtek, zato Nguyen a spol. po tuhé bitvě slavili první tři body.

Zapotil jste se?

„Nejen já, všichni. Byli jsme v permanenci, hráli jsme spíš bez balonu. Ale tři body jsou nejdůležitější.“

Co rozhodlo?

„Náš gól. Nezpanikařili jsme, dobře jsme se posouvali. Bylo těžké se do nás dostat, kluci zodpovědně plnili defenzivní pokyny a působili jsme v kompaktním bloku. Je těžké se dostat do takové obrany.“

Kdo pro vás představoval největší nebezpečí?

„Gent má dobře poskládaný tým: nebezpečí nehrozilo od jednoho hráče, ale od vícera. Dívali jsme se na video a dali si pozor na rychlé křídelníky nebo útočníka Jaremčuka. Dobře jsme si to pohlídali a vyplatilo se.“

Při tlaku Gentu vám hodně pomáhali obránci. Kdy nejvíc?

„Nebylo to jen o zastavených střelách, kluci zároveň dokázali zablokovat náběhy hráčů a já si mohl dobře posbírat balony. Všichni si zaslouží pochvalu, byl to skvělý týmový výkon.“

Jednou jste musel čelit střele po odpískání. Jak jste tu situaci viděl?

„Byl to ofsajd. Hráč to dohrál, ale moje blbost, že jsem do toho šel tak laxně. Hned se mi to vrátilo: hnul jsem si s prstem, snad to nebude nic vážného.“

Motivovalo vás i vyjádření trenéra Gentu den před zápasem? Wim De Decker sebevědomě vyhlašoval, že jeho tým je lepší a že si do Liberce přijel pro tři body.

„Abych řekl pravdu, žádné vyjádření jsem neslyšel. Vůbec to nevnímám. Snažil jsem se soustředit sám na sebe, kluci to mají taky tak.“

Ještě osobní otázka: nežijete letos na podzim trochu v pohádce? Dostal jste pozvánku do reprezentace, teď hrajete Evropskou ligu…

„Upřímně, s tímhle jsem fakt nepočítal. Vždycky jsem si chtěl zahrát ligu, což se mi splnilo. Musím trochu přehodnotit cíle, protože teď jsem si zahrál i evropské poháry… Je to víc než splněný sen.“

