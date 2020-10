Liberecká pohádka trvá. Byli trochu namistrovaní, řekl Hoftych o Gentu

Všechno po postupu do základní skupiny už je pouze bonus. V Liberci se mluví jen s pokorou, žádné prázdné fráze. Gent si před zápasem U Nisy postěžoval na kvalitu trávníku, hlavní trenér Belgičanů Wim De Decker vyzdvihoval kvalitu svého kádru a byl přesvědčený o třech bodech. Nic naplat, Slovan na evropské scéně zatím válí. Bojovností, týmovou hrou i smrtícími brejky. Výhrou 1:0 vkročili Severočeši do vyrovnané skupiny L ideálně, jak výkon svého týmu komentoval trenér Pavel Hoftych?

Pohádka pokračuje, zvládli jste i čtvrtý zápas na evropské scéně. Co na výhru 1:0 říkáte?

„Samozřejmě bude hodnocení pozitivní. Porazili jsme kvalitního soupeře s ohromnou individuální kvalitou, kluci se vydali ze všech sil, ubojovali jsme utkání týmovým výkonem. Super vstup do skupiny a super tři body.“

Úspěšný start ve skupině bude velkou vzpruhou do dalších zápasů, co?

„Uvidíme, jak nás výhra nakopne do venkovních zápasů. Máme za sebou skvělý začátek, ale čekají nás další dvě těžká utkání v Srbsku a Německu. Podle aktuálních náznaků by se měla rozběhnout i FORTUNA:LIGA, takže nás čeká velká porce zápasů. Právě z tohoto pohledu jsou tři body nejcennější.“

Před duelem jste mluvil o týmovém výkonu, který nakonec rozhodoval. Těšila vás soudržnost hráčů spojená s precizním plněním taktiky?

„Vstřelený gól vypovídá o tom, že jsme byli lepší, ale… Bereme to tak, že herně byl lepší soupeř. Má vysoké hráče v útoku, hrozil z nepříjemných vracených centrů. Naše obrana zvládla tlak dobře, podržel nás také Filip Nguyen. No a nakonec rozhoduje efektivita, v níž jsme byli úspěšnější.“

Jak si výhry vážíte vy osobně?

„Jsem součástí týmu, Pavel Medynský (asistent) odvedl skvělou práci, Mára Čech (trenér brankářů) skvěle připravil Filipa Nguyena… Jsem ten, který je vidět, ale jinak máme perfektní tým. Smekám před hráči, kteří dokáží spolknout svá ega. Vydají se pro tým, pro Slovan Liberec, což je hrozně důležité.“

Mimochodem zaznamenali jste výroky trenéra Gentu Wima De Deckera před zápasem? Mluvil o tom, že si jeho tým jede pro tři body, stěžoval si i na trávník...

„Zaznamenali. Hráčům jsme jeho slova přetlumočili s tím, že to trenér soupeře hodnotil lehce namistrovaně ve stylu: přijedeme, sebereme tři body a co nejdřív odjedeme. Motivační faktor jsme přes to ale nestavěli, to byla naše týmová hra. A trávník byl podle mě připravený fantasticky.“

Vážíte si vítězství v kontextu prohry Slavie se Spartou o to víc?

„Slovan je na takové situace zvyklý dlouhodobě. Jakmile se Liberec dostane na dostřel Evropy, sbírá body do koeficientu. Byli bychom samozřejmě ale rádi, kdyby bodovaly všechny týmy. Můžeme být sice soupeři v lize s tím, že jsou Sparta se Slavií silnější hráči na trhu, v Evropě si však všichni přejeme. Koeficient to potřebuje. Tentokrát jsme uspěli my, příště věřím, že nás bude víc.“

Možná jen mrzí, že u cenné výhry nemohly být plné tribuny.

„S Pavlem Medynským jsme si zrovna na hotelu v Jizerkách říkali, že by za normálních okolností přišlo na rozcvičku pět tisíc lidí a na zápas devět. Pro sport celkově je to špatné… Dívat se na Real Madrid, jak hraje před prázdnými tribunami na tréninkovém hřišti je směšné, katastrofální. Těžká doba.“