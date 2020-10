Saňák o Češích v EL: Suverén Pavelka, bohém Kolář. V čem je kouzlo Liberce?

Nejprve obecně: čekal jste ze všech tří zápasů víc než jednu výhru a dvě prohry proti izraelskému, francouzskému a belgickému soupeři, nebo to tak nějak odpovídá aktuální formě a kvalitě Čechů? Pro koeficient to není bůhvíjaký příspěvek...

„Z vlastní zkušenosti musím říct, že si v Evropě ohromně cením každého bodu. V televizi to tak možná nevypadá, ale jsou to nesmírně těžké zápasy. Jinak jsem podobný bodový zisk čekal, ale v jiné formě, protože jsem počítal s výhrou Slavie. Když jsem Beer Ševu viděl s Plzní, myslel jsem si, že to bude soupeř, kterého Slavia porazí. A první poločas to potvrzoval, protože domácí na mě působili zvláštně. Připadalo mi, že snad už nemůžou. Pak však přišly ty chyby... U Sparty jsem věděl, že to bude mít ohromně těžké, stejně jako Liberec. Tomu pomohlo prohlášení trenéra Gentu, že on má lepší hráče. To bylo přesně něco pro Pavla Hoftycha, který to díky svým schopnostem brilantně využil. Tohle on opravdu umí.“

Slavia hrála na půdě izraelské Beer Ševy, papírově nejslabšího týmu, u kterého navíc řádil COVID-19, ale padla 1:3. Ukazuje, že bude nějakou dobu trvat, než Jindřich Trpišovský najde po odchodech Vladimíra Coufala, Tomáše Součka, Milana Škody či Josefa Hušbauera zkušené vítězné typy? Přijde mi, že teď tam není tolik osobností, kteří by v klíčových okamžicích vzali zodpovědnost na sebe. A chtít to okamžitě po nových mladých hráčích je asi složité.

„Je to ohromně těžké, mladí kluci na to nemůžou zatím ani pomýšlet. Změn a odchodů tam bylo strašně moc, vůbec se nedá srovnávat loňské mužstvo Slavie s tím současným. Ztráty byly brutální, však taky odešli borci, kteří válí i v Premier League. Kromě nich jsou pryč i střelci a exekutoři standardních situací. Je hrozně náročné být najednou bez takové kvality a zkušeností. Podívejte se na Spartu, kde Bořkovi Dočkalovi najednou pomáhají super kluci jako Čelůstka, Pavelka nebo Krejčí. Ten tým vyzařuje úplně jinou energii než za nás, když opět využiju osobní zkušenost.“

Překvapilo vás v tomhle kontextu, že od začátku nehrál Nicolae Stanciu ani Lukáš Masopust, kteří by právě těmi tahouny být měli? I když samozřejmě neznáme jejich zdravotní stav a trenérův záměr.

„Věřím, že se teď Jindra Trpišovský nenaštve, ale principiálně mě sestava překvapila. Ale jak jste správně řekl, nevíme, proč Stanciu nebo Lukáš nenastoupili. Třeba měli nějaký problém, protože jinak jsou to hráči, kteří by ze hřiště asi slézt neměli, protože zažili tu vítěznou mentalitu. Navíc Maso je fakt vynikající kluk.“

Beer Ševa - Slavia 3:1. Hovorka neměl svůj den, v Izraeli přišlo selhání

Ukázalo se, že to moc neladilo.

„Když si to proberu v hlavě, je tam na mě celkově hodně změn, nejen personálních, ale i systémových. Lukáš Provod přišel do Slavie před rokem a už hrál na křídle, ve středu hřiště, pak halvbeka... Je to furt mladý kluk, musí to mít těžké. Nebo Honza Bořil. Výborný krajní bek, hraje skvěle i v reprezentaci, ale teď hrál jednoho ze stoperů. Záměr byl určitě fajn, ve středu měla Slavia díky Traorému, Ševčíkovi a Oscarovi sílu a převahu. To se povedlo, ale automatismy mohou chybět.“

Slavia po odchodu Vladimíra Coufala a Michala Frydrycha, nemoci Tomáše Holeše a zranění Ondřeje Karafiáta postrádala alternativu na pravý kraj obrany, proto sáhla k rozestavení 3–5–2, které v této sezoně použila jen ve druhém poločase v Ostravě. Ukázalo se však, že v tomto systému, který například Sparta nacvičovala celé léto, zatím není tak silná. Trenér Trpišovský naznačil, že do doby, než klub nesežene pravého beka, je to varianta i dál. Jak dlouho může trvat, než si na to hráči zvyknou a budou mít principy zažité?

„Taková razantní změna chce určitě jedno přípravné období. Když po nás přebíral Spartu Venca Kotal, zbytek jara taky dojel se čtyřmi obránci, až pak v létě si udělal svou přípravu na nový systém.