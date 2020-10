Kotal potvrdil Čelůstku proti AC: Trápí nás herní praxe. Je to problém

Ve čtvrtek bude tým čelit nejlepšímu střelci Serie A Zlatanu Ibrahimovicovi. Na co si u něj musíte dát velký pozor?

„Má velmi dobré krytí míče, dobrou koncovku, zapojuje se do konstrukce hry. Ale jeho největší předností je efektivita v pokutovém území. Navíc zahrává i standardky. Jednoznačně to je nejlepší útočník AC.“

Je o něm známo, že se často snaží soupeře rozhodit i různou provokací či urážkami. Připravoval jste na to především mladší hráče, aby se nenechali zastrašit?

„Myslíte, že se naučil nějaká naše slova, aby provokoval v češtině? (směje se). To jsem zvědavý. Určitě se kluků zeptám. Zvládli jsme se udržet i v utkání s Lille, kdy nám sudí jednoho hráče vyloučil. Hráči věděli, jak se mají chovat. A věřím, že se nenechají vyprovokovat k nějakým faulům a budou se koncentrovat především na svůj výkon.“

V nominaci nechybí stopeři Ondřej Čelůstka a Dominik Plechatý. Znamená to, že jsou připraveni zasáhnout do zápasu od prvních minut?

„Předpokládáme, že Ondra Čelůstka je zdravotně v pořádku a měl by nastoupit, ale na druhou stranu jsme měli velké herní výpadky. Naše soutěž se nehraje a většina hráčů má za sebou jen zápas s Lille. Někteří z těch, co ho nehráli, tak naposledy nastoupili v dresu národního týmu. Například Plechatý, který se pak ještě zranil. U něho se teprve uvidí. Sehranost a vyhranost hráčů je pro nás velký problém.“

Bude stoperská dvojice složená čistě ze středních obránců?

„Vzhledem k tomu, že David Lischka proti Lille zahrál poměrně dobře, věříme, že společně s Ondrou Čelůstkou vytvoří kvalitní stoperskou dvojici, abychom to proti Milánu zvládli.“

Už jste naznačil, že tým trápí herní praxe. V čem přesně mohou hráči oproti týmům, jejichž ligy se hrají, ztrácet?

„Nejvíc jim chybí herní praxe. Když jsem viděl zápasy AC, jsou hodně důrazní. V takových momentech musíte rychle pracovat s míčem. A jestliže nemáte zápasovou praxi, dohnat to na tréninku a nastavit tam zápasovou úroveň je velmi složité. Hráčům jsme vysvětlovali, že musíme zjednodušit hru, mít kvalitní výběr místa a pokusit se vyrovnat se soupeřovou tvrdostí. Při napadání jeden na jednoho jsou důrazní a nechtějí se nechat obejít. S Lille jsme viděli, že tato mužstva dokážou potrestat naše chyby. Pokud se jim nevyvarujeme, budeme mít zase problémy.“

Spousta hráčů z kádru prošla angažmá v Itálii. Využili jste jejich zkušeností a poznatků před zápasem?

„S hráči se bavíme pravidelně. Současné AC, ale i celkově kluby v italském fotbale začaly mnohem více útočit. Čeká nás opravdu těžký soupeř. Vše bude záležet na výkonu hráčů.“

