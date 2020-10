Nguyen po facce v Bělehradě: Vysoká škola fotbalu, přišli jsme jak žáčci

Zápas byl pro vás hodně náročný, je to tak?

„Nejen pro mě, ale i pro ostatní kluky. Byla to vysoká škola fotbalu. Přišli jsme jak žáčci, dokázali potrestat veškeré naše chyby. Asi jsme si vybrali štěstí minule proti Gentu, přišlo mi, že tam soupeři padlo skoro vše.“

Jde si z takového průběhu utkání vůbec něco vzít?

„Zkušenosti, které bychom měli zužitkovat příště. Z každé prohry se musíme poučit, ať už se podobná situace v budoucnu neopakuje.“

Proč vám nedržela pevná obrana jako v prvním kole proti Gentu? Vzadu to, jemně řečeno, drhlo...

„Kdybychom věděli, čím to bylo způsobeno, určitě to odstraníme. Měli jsme i smůlu. Ale soupeř byl jasně lepší, přehrál nás a spadlo mu do brány skoro všechno."

Zápas ovlivnil rychlý gól Zvezdy, těsně před přestávkou jste však stačili snížit na rozdíl jediné branky. Jak jste se povzbuzovali o přestávce?

„Po gólu na 1:2 jsme si říkali, že se nemusíme nikam hnát. Že šance ještě přijdou. Samozřejmě jsme nechtěli inkasovat, což se nám nepovedlo, protože téměř vzápětí jsme dostali třetí branku. Důležitý byl zákrok domácího brankáře po trestňáku Kamso Mary. Mohli jsme dát kontaktní gól, takhle nás to zlomilo. Dostali jsme čtvrtý i pátý a bylo vymalováno.“

Hoffenheim porazil Gent, který tak zůstává bez bodu. Situace v tabulce i přes porážku stále vypadá příznivě, že?

„Samozřejmě. Kdybychom necítili šanci na postup, nemusíme další zápasy ani hrát. Čeká nás Hoffenheim venku, pak Crvena zvezda přijede k nám. To bude důležitý zápas, stejně jako následný duel v Belgii. Musíme potrénovat obrannou fázi a víc se sehrát. Určitě ani do Německa nepojedeme s tím, že nemáme šanci uspět. Chceme bodovat.“