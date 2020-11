Kolik plánů je potřeba? Slavia vtipkuje nad sestavou, přidal se i Liberec

Slavia zveřejnila na sociální síti fotku trenérů Jindřicha Trpišovského a Jaroslava Köstla, jak během přípravy dumají u papíru, kde možná měli napsaná jména do základní sestavy. U ní klub grafikou znázornil, jak se mohou jednotlivé plány v současné době rychle bortit. „Plán je takový, že není žádný plán,“ přidal do komentáře oficiální účet Liberce.

„Doba to přináší. Je to taková nestandardní situace, většinou do poslední chvíle nevíme, se kterými hráči můžeme počítat. V pondělí odpoledne jsme měli trénink, měli jsme něco připraveného a hodinu před ním nám vypadli tři hráči kvůli pozitivnímu testu. Dneska (ve středu) se ta situace opakovala. Je složitější se připravovat, ale musíme se s tím srovnat. Dokud máme jedenáct hráčů, kteří mohou nastoupit, musíme se s tím prát,“ připustil Trpišovský na středeční předzápasové tiskové konferenci.

Slavia kvůli pozitivním testům na COVID-19 přišla od začátku týdne o pět fotbalistů, kteří budou týmu scházet ve večerním duelu proti francouzskému Nice. Je tedy nutné škrtat, měnit, vymýšlet, improvizovat...

„Je to nepříjemné pro hráče, protože se na poslední chvíli dozvídají, že nastoupí. V těchto zápasech, které jsou náročné na taktiku, je o to těžší se připravit. Ale připravujeme se, co to jde, chceme uspět. Máme k dispozici čtrnáct hráčů. Vybereme z toho to nejlepší. Pokusíme se to zvládnout,“ slíbil Trpišovský.

Složitou situací prochází i Liberec, který hraje od devíti večer na hřišti Hoffenheimu. „Z realizačního týmu nakonec letím jen já, což je situace, kterou jsem naposledy zažil u juniorky Zlína,“ popsal trenér Pavel Hoftych. „Zbyli čtyři hráči ze základní sestavy a vrací se Taras Kačaraba, který ale měsíc nehrál soutěžní zápas. Je to atypická situace, ale potýká se s ní víc týmů. Nejhorší je nerozehranost, kdyby běžela FORTUNA:LIGA a ČFL, byli by hráči širšího kádru připravenější. Takhle je to složité, protože většina kluků nehrála přes měsíc zápas a neměla s A-týmem ani jeden trénink...“

Na duel na půdě skotskégho Celtiku (21:00) odletěla i značně pochroumaná Sparta. Do zápasu z různých důvodů nenastoupí Adam Hložek, Libor Kozák, Filip Souček, Martin Minčev, Matěj Hanousek, Milan Heča či Dominik Holec.

