Soupeř Sparty v ohni. Hráči tam snad nechtějí být, pálí legenda do Celtiku

Lukáš Juliš (39) uprostřed oslavuje svůj gól do sítě Celtiku v Evropské lize • Reuters

Na dlouhých devět let si ze skotské ligy udělali vlastní državu. Plenili, ničili, poráželi na hlavu. Neměli slitování. Vidina jubilejního desátého titulu v řadě se však nyní divoce otřásá. Fotbalisté Celtiku totiž upadli do herního i výsledkového kómatu. A aby toho nebylo málo, konkurenční Rangers pod taktovkou Stevena Gerrarda vylétli na úroveň, které momentálně zelenobílí ani náhodou nedosahují. „Mezi oběma týmy je obrovský rozdíl. Hráči Celtiku působí dojmem, jako by v klubu vůbec nechtěli být,“ nebere si servítky klubová legenda Andy Walker.