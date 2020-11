Experti mají jasno, nejvíce věří Slavii, Liberec to ani doma nezvládne

Jedno vítězství, jedna prohra a jeden hodně otevřený zápas. Tak by podle expertů Chance měl nejspíš vypadat čtvrteční večer v podání tri českých týmů v Evropské lize. Na domácí půdě se představí Liberec proti bundesligovému Hoffenheimu, Sparta přivítá na Letné skotský Celtic a Slavia cestuje do francouzského Nice. Nejvíce věří tipéři sešívaným, sází na ně skoro 70 procent lidí. Tým Nice má totiž potíže se sestavou kvůli koronaviru. „Je otázkou, v jaké sestavě budou domácí schopni hrát. Vzhledem k této situaci by slávisté byli asi zklamáni, pokud by se jim nepodařilo bodovat,“ říká bookmaker Chance, Karel Brettschneider.

Slavia má před startem odvet v základní skupině Evropské ligy se šesti body našlápnuto k postupu. K tomu potřebuje získat tři body a sázkařská komunita je před duelem optimistická. Na čistou dvojku, tedy vítězství Slavie s kurzem 2,57:1 cílí hned míří 68 % vkladů. Na to, že vyhraje francouzský rival se sází v kurzu 2,74:1, rozdíl je tedy jen pár desetin.

Ve složité situaci je Liberec před odvetou s německým soupeřem. V prvním duelu na hřišti bundesligového soka prohráli Severočeši ve slátané sestavě 0:5. Teď je situace jiná, problémy řeší německý tým, ale prognózy stejně Slovanu moc šancí nedávají. „Hoffenheim si může zajistit postup ze skupiny a s touto vidinou utkání určitě nepodcení. Po zranění by měl být navíc k dispozici útočník Andrej Kramarič. Od něj by mělo hrozit největší nebezpečí,“ říká bookmaker Chance Karel Brettschneider a jasně naznačuje rozložení sil

Ž8dná přestřelka k vidění v Liberci nebude, přesto je jasným favoritem německé mužstvo. Na vítězství Hoffenheimu sází u Chance 99 % lidí s kurzem 1,43:1, severočeskému týmu věří 1 % sázkařů s kurzem 7,44:1. Remízu ohodnotili bookmakeři kurzem 4,89:1. Tipéři sází na to, že v utkání padnou celkem alespoň dva góly.

Do boje půjde i pražská Sparta. Ta sice vyhrála ve Skotsku nad Celticem rozdílem třídy, jenže teď se potýká s velkou marodkou a sebevědomí po dvou porážkách v české nejvyšší soutěži také není zrovna vysoké. Právě složení sestavy Letenských hodně napoví, jaké může mít Sparta šance na další bodový zisk v Evropské lize. „Pokud by byl k dispozici Dávid Hancko, ke kterému by se posunul David Pavelka, tak by to mělo být v pořádku. Jestliže ale nastoupí dvojice Lischka-Plechatý, tak se obávám podobné tragikomedie jako v nedělním zápase proti Budějovicím. Dále je potřeba, aby se Sparta vyrovnala Skotům v rychlosti hlavně v záložní řadě,“ uvádí bookmaker Karel Brettschneider.

Trenér Kotal kvůli zraněním ale příliš variant ke změnám v sestavě nemá. „Na druhou stranu obrana Celticu také nepatří do výkladní skříně světového fotbalu, proto očekávám vyrovnaný zápas,“ uzavírá bookmaker Chance. Na vítězství Celtiku Glasgow sází 65 % sázkařů Chance s kurzem 2,76:1. Podle 30 % lidí má šanci na výhru Sparta (2,49:1), remízu lze dát na tiket v kurzu 3,57:1.