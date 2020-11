Postup v EL? Slavii schází krůček, Sparta žije. Liberci zbývá zázrak

SLAVIA

Pozice Slavie je jednoduchá - v příštím kole stačí "sešívaným" uhrát bod s Beer Ševou a kolo před koncem podzimní části si zajistí vstupenku do jarní pohárové Evropy. „Na to vůbec nesmíme myslet, nebavit se o tom. Bude to jen o tom zápasu, v němž chceme odčinit porážku, kterou jsme utrpěli v Izraeli. Nespekulovat, chtít prostě vyhrát, nebavit se o tom, co to znamená,“ burcoval trenér Jindřich Trpišovský. Slavii jde i o prémie od UEFA za vyhrané zápasy a za postup z případného prvního místa ve skupině.

Odehráno:

Hapoel Beer Ševa – SLAVIA 3:1, Bayer Leverkusen – Nice 6:2,

SLAVIA – Leverkusen 1:0, Nice – Beer Ševa 1:0,

SLAVIA – Nice 3:2, Beer Ševa – Leverkusen 2:4,

Bayer Leverkusen - Beer-Ševa 4:1, Nice - SLAVIA 1:3

Další program:

3. 12. – 21.00: SLAVIA – Beer Ševa, Nice – Leverkusen,

10. 12. – 18.55: Leverkusen – SLAVIA, Beer Ševa – Nice.

SPARTA

Sparta podruhé srazila Celtic, čímž si v těžké skupině otevřela zajímavé možnosti. Klíčový bude následující duel na půdě Lille - v případě tříbodové nadílky se dostane o bod před svého konkurenta, v případě remízy se rozhodne v posledním kole na Letné proti AC Milán. Pokud ale Sparta ve Francii prohraje a současně milánský favorit doma proti Celtiku uzme tři body, šance Pražanů na postup definitivně mizí.

Odehráno:

SPARTA – Lille 1:4, Celtic Glasgow – AC Milán 1:3,

AC Milán – SPARTA 3:0, Lille – Celtic 2:2,

Celtic – SPARTA 1:4, AC Milán – Lille 0:3,

SPARTA - Celtic 4:1, Lille - AC Milán 1:1.

Další program:

3. 12. – 18.55: AC Milán – Celtic, Lille – SPARTA,

10. 12. – 21.00: SPARTA – AC Milán, Celtic – Lille.

LIBEREC

Liberec začal skupinu sympatickou výhrou 1:0 proti belgickému Gentu, následovaly tři porážky s celkovým skóre 2:12, což reálnou šanci na postup prakticky zhatilo. Přesto mají Severočeši stále teoretickou naději. Na třetím místě mají tři body, na druhou Crvenou zvezdu ztrácí dvě kola před koncem šest bodů. Protože v Bělehradě utrpěli debakl 1:5, ani v případě dvou výher není pravděpodobné, že srbského konkurenta ve skóre předežene. Doma by Slovanu "stačila" výhra 4:0. Nehledě na to, že Bělehrad by doma musel prohrát už s jistě postupujícím Hoffenheimem.

Odehráno:

LIBEREC – Gent 1:0, Hoffenheim – CZ Bělehrad 2:0,

Crvena Zvezda – LIBEREC 5:1, Gent – Hoffenheim 1:4,

Crvena Zvezda – Gent 2:1, Hoffenheim – LIBEREC 5:0,

Gent - Crvena Zvezda 0:2, LIBEREC - Hoffenheim (GER) 0:2.

Další program:

3. 12. – 18.55: Crvena Zvezda – Hoffenheim, Gent – LIBEREC,

10. 12. – 21.00: Hoffenheim – Gent, LIBEREC – Crvena Zvezda.