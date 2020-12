Jaro v Evropě nás zajímá, ubezpečuje Kotal. Bitvu se Slavií zatím neřeší

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Vstupuje možná do nejnáročnější sekvence od únorového nástupu k prvnímu týmu Sparty. Trenér Václav Kotal nejprve povede ve čtvrtek svou letku do velmi důležité bitvy s Lille, už v neděli je pak na programu derby. Z očekávané bitvy o tuzemský trůn si ale nyní zkušený stratég hlavu příliš nedělá. „S Lille nás čeká minimálně stejně důležité utkání. Hraje se o účast v jarní části soutěže, což by nás taky zajímalo,“ říká otevřeně.

Postupně se vám vrací hráči z marodky. Proti Teplicím naskočil Ondřej Čelůstka, nyní je připravený Adam Karabec. Jak důležité to je nejen směrem k Lille, ale taky k nedělnímu derby?

„Samozřejmě jsme rádi, že se nám Ondra Čelůstka vrátil, u dalších hráčů je ale problém. Byli dlouhou dobu bez tréninku, jsou po zranění. A my nemáme žádné zápasy na rozehrání. Uvidíme, jakým způsobem se další hráči dostanou do hry. Věřím, že kluci, které máme k dispozici, podají zodpovědný výkon a udělají všechno pro to, abychom byli úspěšní.“

Dá se v přípravě na zápas v Lille vůbec oprostit od blížící se bitvy se Slavií?

„Takhle se na to nedíváme, řešíme vždy to nejbližší utkání. Co se týká neděle, někteří hráči zůstali doma, doléčují si zranění. Uvidíme, jestli budou k dispozici. Jdeme krok po kroku, s Lille nás čeká minimálně stejně důležité utkání. Hraje se o účast v jarní části soutěže, což by nás taky zajímalo.“

Zjišťovali jste o soupeři informace i od Davida Rozehnala, který v minulosti za Lille nastupoval?

„Snažíme se získat informace z různých stran, od Davida jsme je ale nesháněli. Máme tu jiný zdroj informací. Myslím si, že víme vše podstatné.“

Po výbuchu s Dynamem jste sehráli dva defenzivně solidní zápasy. Vnímáte duel s druhým týmem francouzské ligy jako ideální prověrku, zda se činnost obrany skutečně zlepšila?

„Určitě, už vzhledem ke střelecké potenci Lille. Stačí se jen podívat, kolik střílí gólů. My ale chceme být kvalitní nejen v defenzivě, ale taky v ofenzivě. Věřím, že zvládneme obě fáze a budeme úspěšní.“

Jedním z příběhů zápasu bude mimo jiné souboj domácího Jusufa Yaziciho s Lukášem Julišem. První už ve skupině nasázel šest branek, druhý pět. Jak byste je charakterizoval?

„Co jsem viděl Yaziciho, zahrává i standardní situace. Je to komplexní hráč, velmi rychlý, skvělá levá noha. Lukáš je spíš hráč do pokutového území, má v něm dobrou orientaci. Navíc je hodně efektivní. Oba hráči mají společné, že jsou velmi platní pro své týmy.“