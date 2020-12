Experti věří Slavii, senzace v Edenu k vidění nebude. Jak dopadne Sparta?

Jako první ale půjde do boje Liberec a podle fanoušků sázkařů jej čeká v Belgii pořádná šichta. „Pětadevadesát tipérů má na tiketu jedničku na Gent v kurzu 1,66:1,“ naznačuje Světlíková, že to nemusí pro Slovan večer dobře skončit. Na remízu se sází v kurzu 4,16:1, vítězství Liberce je hodnoceno kurzem 5,05:1. „Tomu ale věří jen tři procenta libereckých srdcařů,“ dodává tisková mluvčí Chance.

Také bookmakeři si myslí, že Gent druhou konfrontaci s Libercem zvládne jlépe než v říjnu pod Ještědem. Hodně se podle Světlíkové sází na to, že padnou alespoň dvě branky (1,21:1),. „To vypadá skoro jako tutovka. Hodně tipérů dává na tiket i to, že padnou tři branky a víc (1,66:1), dodává.

Také v duelu Lille – Sparta řeč čísel moc optimismu do řad Letenských nenapumpuje. „Na Lille si vsadilo 96 % sázkařů, a to v kurzu 1,39:1. Remízu s kurzem 5,14:1 má na tiketu jedno procento tipérů a výhře Sparty s kurzem 7,93:1 věří tři procenta fanoušků letenského týmu,“ uvádí mluvčí Chance.

Stejně jako v Gentu by i toto utkání mělo být bohaté na branky. Tip na nejméně dva góly má nízký kurz 1,17:1, na tři a více branek pak 1,55:1. Vzájemné říjnové utkání vyznělo jednoznačně pro Lille, když Sparta doma prohrála 1:4. „Sparta je sice nakopnutá tím, že dvakrát porazila Celtic, proti Lille by ale musela hrát bez chyb v obraně, jinak jako v každém nedávném utkání bude inkasovat,“ posílá Světlíková varování do tábora Pražanů. Prognózy ale dávají tušit, že to pro Spartu večer dobře nedopadne.

Třetí duel by naopak měl pro české barvy přinést úspěch. Sešívaní zamíří k postupu z prvního místa a očekává se, že Slavia oplatí Beer Ševě velmi nečekanou z prvního vzájemného duelu. Očima sázejících u Chance je to takřka jisté.

„Kurz na výhru domácích je 1,24:1 a sází na ně 98 % sázkařů. Remíza má kurz 6,50:1 a stejně jako na výhru izraelského klubu (12,60:1) si na ni vsadilo jediné procento tipérů. Na vítězství sešívaných se sází dost i s handicapem -1,5 (kurz 1,72). Tutovkou jsou dvě či více branek v utkání (1,16:1) nebo výsledek utkání bez remízy – výhra Slavie v kurzu 1,14:1,“ tvrdí Světlíková.