Experti mají jasno, Slavii útok na vítězství ve skupině nevyjde

Německý tým je v útočné fázi velmi kvalitní, ve skupině Evropské ligy nastřílel 17 branek za 5 odehraných utkání. Na druhou stranu obrana se nezdá být nejpevnější. Bayer inkasoval ve čtyřech z pěti odehraných zápasů ve skupině. Slavii věří 23 % sázkařů a bookmakeři ohodnotili šanci na výhru pražského týmu kurzem 4,96:1. Na remízu, která by českému mistrovi stačila, si mohou zájemci vsadit v kurzu 4,30:1. Na tuto příležitost sází 6 % tipérů. Dále se u Chance poměrně dost sází na to, že padnou alespoň 2 góly (kurz 1,19) a na to, že dá v zápasu každý tým 1 a více gólů (1,54).

Ani v duelu Liberce s CZ Bělehrad nejsou předzápasové prognózy nakloněny českému týmu. Podle fanoušků je vcelku jasným favoritem hostující Crvena Zvezda, v jejíž výhru doufá 82 % sázkařů Chance s kurzem 2,40:1. Oba týmy od sebe ale dělí co se kurzu týče pouhé desetiny, na vítězství Liberce je totiž vypsán kurz 2,92:1. „Na Slovan sází jen 10 % lidí a na remízu s kurzem 3,52:1 ještě méně, 8 %,“ doplňuje za Chanci Světlíková.

Liberec rozhodně nepatří mezi týmy, které by měly problémy se střelecky prosadit. Tento fakt potvrzují i jejich výsledky v posledních týdnech. Liberec se z posledních 10 zápasů dokázal trefit hned v osmi z nich. O jeho ofenzivních kvalitách se pak mohl v předposledním zápase přesvědčit i belgický Gent, který na domácí půdě prohrál 1:2. Nicméně, na čem musí Liberec rozhodně zapracovat, to je defenziva. V pěti odehraných zápasech Evropské ligy inkasoval již 13 gólů. Poslední střetnutí s Bělehradem pak navíc dopadlo pro Liberec debaklem 1:5, takže má Slovan sokovi co oplácet.

Na pražskou Letnou míří v duelu posledního kola skupinové fáze Evropské ligy slavný AC Milán. 96 % sázek míří na vítězství velkoklubu z Itálie s kurzem 1,64 a pouhá 2 % na výhru domácích v kurzu 5,27. „Remíze přidělili bookmakeři kurz 4,18 a vsadily si na ni 2 % tipérů. Lidé také hodně sází na to, že uvidíme alespoň dva góly s kurzem 1,20 nebo na výhru Italů v handicapu -1.0 (2,02),“ říká mluvčí Chance. Úvodní duel vyhrál AC Milán s přehledem 3:0.a očekává se, že na Letné vyhraje i tentokrát.