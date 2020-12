Omladina Sparty v akci. Co ukázal talent z dorostu či bulharská posila?

Sparta nastoupila proti AC Milán s několika mladíky v sestavě. Jak si vedli? • FOTO: Koláž iSport.cz Českému koeficientu sice body na rozloučenou nepřidala, ale zato ukázala velkou odvahu. Sparta vyslala do posledního zápasu ve skupině Evropské ligy sestavu, jež měla věkový průměr 21,6 let. A rudá omladina se proti AC Milán (0:1), jenž rovněž omladil jindy hvězdnou jedenáctku, vůbec neztratila. Trenér Václav Kotal byl nadšený. „Pokud budou hráči zdraví, minimálně dva si řekli o základní sestavu i v neděli proti Slovácku,“ neváhal. Co předvedli mladí hráči proti lídrovi Serie A?

Tomáš Wiesner 23 let, obránce, záložník

známka Sportu 5 Ligu hrál i kvůli vleklému zranění naposledy v červenci 2019. Soutěžní zápas 23. září za béčko Sparty v ČFL. „Je to rychlostní typ, je to jeho velká výhoda,“ chválil ho trenér Kotal po utkání. I přes rychlé nohy to měl proti norskému talentu Haugemu složité. Jednadvacetiletý křídelník jej parádní kličkou vyškolil a zavěsil. I přesto mu chce Kotal dát více šancí. Na pravé straně by mohl být zajímavou alternací za Andrease Vindheima. Navíc Wiesner umí zahrát i ve středu zálohy. „Pokud bude zdravotně v pořádku, dá se s ním pracovat. Doplácel na to, že se ČFL zastavila a a my hráli takřka jen ligu a Evropskou ligu,“ litoval kouč Letenských, že Wiesner nemohl být na AC Milán více rozehraný. Sparťan Tomáš Wiesner zastavuje Dioga Dalota z AC Milán • Foto Pavel Mazáč / Sport

Matěj Polidar 20 let, obránce, záložník

známka Sportu 6 Pokud se na levé straně neobjeví i v neděli, bude to ze strany realizačního týmu Letenských hřích! Pracant z Příbrami se značky AC Milán vůbec nezalekl. Navíc mohl být prvním střelcem utkání. Jenže jeho střela z vysokého centru nebyla natolik prudká, aby brankáře AC ohrozila. „Líbil se mi. Patřil mezi ty hráče, kteří ukázali, že mládí máme nachystané a chybí už jen kousek, aby nasbírali více zkušeností a začali se více prosazovat v lize,“ chválil ho trenér Kotal. Ve druhém poločase navíc člen širšího kádru reprezentace do 21 let několikrát zajímavě nacentroval do vápna, kde z toho bylo nebezpečí. A nebál se i kliček. Velký příslib. Sparťan Matěj Polidar (v rudém) v zápase proti AC Milán • Foto ČTK / Šimánek Vít

Filip Souček 20 let, záložník

známka Sportu 6 Na podzim v porovnání s dalšími mladými hráči už něco odkopal, i pro něj ale střet s AC představoval obrovskou šanci. A vlasatý středopolař jí chytil za pačesy. Ze srdce sparťanské zálohy určoval tempo hry, patřil k té lepší části mladých. Čistě vybojoval spoustu balonů, podporoval ofenzivu, osvědčil široký akční rádius. Zároveň opakovaně využil svou velkou přednost, tedy přenesení hry a s tím spojenou bleskovou změnu těžiště hry. „Ukázal předpoklady,“ pokýval spokojeně hlavou Kotal. Trenér Sparty následně mluvil o tom, že si minimálně dva hráči řekli o sestavu i pro víkendový ligový mač na Slovácku. Souček bude téměř určitě jedním z nich. Filip Souček ze Sparty bráněný Danielem Maldinim z Milána. • Foto ČTK / Šimánek Vít

Martin Minčev 19 let, záložník, útočník

známka Sportu 4 Bulharský mladík to má v Praze zatím složité. Minuty sbíral po drobcích a v rudém dresu dosud moc neoslnil. Proti Milánu nezačal zle. Byl aktivní, napadal soupeře a několikrát šikovně rozjel ofenzivní akci. Postupem první půle jako by mu fyzický fond vyprchával a ze hřiště se vytratil. Což ale po utkání vysvětlil trenér Kotal. „Martin měl v létě problémy s kondicí, byl zranění, měl COVID, pak se vyléčil, jel na nároďák, kde hrál jen deset minut. V béčku neměl vytížení, protože se nehrálo,“ vyjmenovával sparťanský kouč faktory, které se na Minčevovi dosud podepsaly. Po prohře s „rossoneri“ mu však nezapomněl některé věci vytknout. „Má problémy s přepínáním do obranné fáze. Musí si uvědomit, že hra má dvě části, kolikrát ho vidíte, že skončí útok a on se do základní pozice vrací pěšky. To v současném fotbale nejde. Celé mužstvo musí pracovat tak, abychom měli vyrovnanou útočnou a obrannou fázi.“ Rozhodně však není na Letné mužem na odpis. „Potřebuje hrát,“ zdůrazňuje Kotal. Martin Minčev nastoupil za Spartu proti Blansku • Foto Pavel Mazáč (Sport)