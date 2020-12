Nejhezčí góly Evropské ligy: Česku dělají čest hned dva bombarďáci

Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Nice v utkání Evropské ligy • Reuters

Gólman Slavie Ondřej Kolář (vlevo) se raduje z postupu do jarní fáze Evropské ligy po utkání s Beer Ševou • Pavel Mazáč / Sport

Leon Bailey poslal Leverkusen do vedení • Reuters

Radost hráčů Leverkusenu po druhém gólu do sítě Slavie • Reuters

Byly to parádní trefy s visačkou Made in Czech Republic, přímo na export. A taky se jim dostalo patřičného mezinárodního ohlasu. Když UEFA dávala dohromady sestřih nejhezčích gólových akcí, které byly k vidění v základních skupinách Evropské ligy, nemohla opomenout ani dva Čechy – slávisty. Jednoho přímo v dresu pražského velkoklubu – Ondřeje Lingra, druhého na hostování v Liberci – Jana Matouška. Gratulace!

Čeští hráči se ocitli ve vybrané společnosti patnácti fotbalistů, kteří se podle UEFA svými trefami blýskli nejvíc. Ve výběru suverénně dominují pumelice z dálky. Z té největší, dokonce z vlastní poloviny, se úžasným lobem prosadil Jordi Gómez z Omonie Nikósie. Ten střelhbitě využil nepozornosti soupeřů z PSV Eindhoven při rozehrávce po odpískaném faulu, i když striktně vzato byl předtím balon v pohybu.

Elton Acolatse z izraelské Beer Ševy, známý slávistům, naopak skóroval po úchvatném sólu zblízka proti Leverkusenu (2:4). Pamětníkům se mohl vybavit kousek z Poháru UEFA, kterým tehdy mladý neokoukaný talent Pavel Hapal v roce 1991 v dresu Olomouce doslova posadil na zadek tři obránce i brankáře Hamburku. Hanáci tehdy v Německu slavně vyhráli 2:1, a v domácí odvetě dokonce 4:1.

Ondřej Lingr letos zaujal nádherným gólem při výhře Slavie 3:1 ve francouzském Nice. Míč si vzal na půlce hřiště, navedl si ho až před pokutové území a nechytatelně napálil do levé šibenice. Uf! „Chtěl jsem to už jednou vzít na sebe,“ vykládal mladý záložník či podle potřeby útočník. „Před zápasem jsem mluvil s mamkou, říkala mi, že málo střílím. Tak jsem si to vzal k srdci,“ dodal s úsměvem. Vida, jak se vyplatí poslouchat maminku!

Jan Matoušek se zase zapsal střelce po perfektní týmové akci Liberce na čtyři doteky v utkání na stadionu CZ Bělehrad. Když host ze Slavie převzal balon, ještě si ho posunul a pak napálil k levé tyči. Snížil tak na 1:2, ale Slovan si nakonec odvezl debakl 1:5, což kouč Pavel Hoftych komentoval lakonicky: „Byl to kolotoč, otevřeli nás jak konzervu.“ Čestný úspěch ale stál za to...