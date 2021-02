ANALÝZA: "Lišky" krvácejí při rozích. A na co si Slavia musí dát pozor?

Optimismus, kterým hýří příznivci Slavie na sociálních sítích před utkáním s Leicesterem, není zcela na místě. Do Prahy míří top tým se zkušeným trenérem, atraktivním stylem i řadou prvotřídních fotbalistů. Českého mistra čeká nejtěžší možná zkouška, nicméně cesty k úspěchu tu jsou…

Leicester pod Brendanem Rodgersem nastupuje nejčastěji v rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, z kterého plynule přechází do 4 – 4 – 1 – 1. Anglický tým však velmi slušně zvládá i systém 3 – 4 – 3, v němž naposledy odehrál minulý týden zápas FA Cupu proti Brightonu (1:0). A dost možná na něj Rodgers vsadí i v Praze, kam přiletí bez tří krajních beků – Jamese Justina, Timothyho Castagne a Ricarda. Urostlý Daniel Amartey se navíc cítí mnohem komfortněji jako součást stoperské trojice než na kraji obrany.

Třetí tým Premier League má rád balon, a tak se ho snaží získat co nejrychleji zpět. Presink na hřišti řídí Jamie Vardy, který šikovně nahání stopery soupeře nejčastěji s Jamesem Maddisonem. Leicester si hraje s intenzitou i hloubkou napadání, ale někdy vzniká mezi defenzivními záložníky a obranou velký prostor, který se dá průnikovou přihrávkou využít. Liverpool to v sobotu několikrát ukázal. A kdyby byli jeho hráči třeba v situaci na snímku šikovnější, mohli soupeře potrestat.

Jasně, při zmínce o Leicesteru jako první každému naskočí Jamie Vardy, jenže soupeř Slavie má ve svém středu celou řadu dalších znamenitých fotbalistů, na které je třeba dávat bacha. S Vardym vynikajícím způsobem spolupracuje především James Maddison, třeba v sobotu proti Liverpoolu vyslal kapitána do sóla efektní patičkou. Rychlost myšlení zdobí také Youriho Tielemanse a maximální péči si zaslouží rovněž Harvey Barnes, který po levé lajně jezdí jako na motorce. A k tomu má skvělou střelu.

SLABINA: standardní situace

Ač jde o anglický tým, Leicesteru není úplně vlastní důraz, někteří hráči jsou na něj vyloženě lechtiví. Nejvíc se to logicky projevuje při bránění standardních situací a především rohů. To je disciplína, v níž ambiciózní tým v této sezoně propadá. „Nemusíte být raketový inženýr, abyste zjistil, že je to tím, že nám dlouho chyběli Ndidi a Söÿuncü,“ poukázal Brendan Rodgers na absence vyhlášených hlavičkářů. Nicméně ani po jejich návratu nepůsobí Leicester v tomto směru nejjistěji. Jasný recept pro Slavii.

10/26 - Deset z dosavadních šestadvaceti gólů v Premier League inkasoval Leicester ze standardních situací – po rohu (7), trestném kopu (2) a z penalty (1).