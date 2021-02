Expert Jirkal: O Slavii se zajímá celá Evropa. Ať Trpišovský udělá finále

Trpišovský zářil po postupu: Sportovní zázrak! Bojím se letního výprodeje VŠECHNA VIDEA ZDE

„Slavia opět ukázala, že na mezinárodním poli má co říct. Prakticky navázala na minulou sezonu, kdy hrála velice dobře v Lize mistrů. Je vidět, že umíme jednou za čas stvořit mužstvo, které může v pohárech uspět. Nyní český prapor drží právě sešívání.“

V jejich případě se navíc jedná o jakýsi cyklus. Pod Trpišovským došli už v ročníku 2018/19 do čtvrtfinále. Co vězí za jejich vzestupem?

„U Slavie to má vývoj. Aby mohla být v cizině konkurenceschopná, soustředila do svého týmu dostatek kvalitních fotbalistů. V kádru je obrovská konkurence a to jí dělá velmi dobrým týmem. Má kvalitu za kvalitu. Může jakéhokoliv hráče nahradit a není to znát. A to je na mezinárodní scéně ohromně důležitý faktor. Ale nezapomínejme, že v její hře stále jsou rezervy. Například při kombinaci pod tlakem ztrácí hodně míčů, které by mohli vést k zajímavým akcím.“

Právě zběsilému nakupování hráčů, mnohdy ne hned využitelných, se dřív dost lidí podivovalo. Dává to s odstupem času smysl?

„Nyní se jí to v dobrém vrací. Disponuje velkou kvalitou. Když jí vypadnou čtyři pět hráčů, hraje i nadále stejný fotbal. Navíc vidím velký progres ve stylu hry. V Lize mistrů se prezentovala především atletickým nasazením. Měla v týmu hodně běhavých fotbalistů, kteří každého uběhali, byli schopni vysoko napadat, neustále byli v pohybu a soupeřům se proti nim těžko dýchalo. Dnešní Slavia má co nabídnout i po herní stránce.“

Narážíte například na druhý poločas v Leicesteru?

„Slavia ho regulérně přehrávala, což je velmi dobré znamení. Její kombinace a postavení na hřišti na Angličany platilo.“