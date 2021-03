Gerrard: Lepší Slavia? Remíza je fér. Gólman popsal úchvatný zákrok

Žádný ohňostroj to z jejich strany nebyl, to ani náhodou. Pragmatický a kontrolovaný výkon ovšem ano. Rangers si do Prahy přijeli pro příznivý výsledek do odvety. Ten taky mají. Na Slavii v prvním utkání osmifinále Evropské ligy remizovali 1:1 a k postupu mezi nejlepší osmičku mají aktuálně blíž. „Oba týmy měly nějaké šance. Remíza je fér,“ hodnotil trenér Skotů Steven Gerrard.