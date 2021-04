Trest pro Kúdelu: za rasismus DESET zápasů stop, přijde i o EURO

Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Disciplinární komise UEFA uložila obránci Slavie Ondřeji Kúdelovi trest na 10 zápasů, podle výsledků vyšetřování Glena Kamaru z Glasgow Rangers rasisticky urazil. Stopka se týká utkání klubu v evropských pohárech i reprezentace, což znamená, že obránce s největší pravděpodobností přijde i o EURO - i kdyby Slavia došla až do finále Evropské ligy, stále by nemohl nastoupit do pěti dalších utkání. Kamara pak dostal trest na tři duely klubových soutěží UEFA za napadení protihráče.