Holeš zase stoperem. Hrálo se mi hůř, přiznal. Ale nemáme se za co stydět

Ten panelák v Hradci Králové tentokrát tonul v tichu. Neotřásl jím hurónský řev jako před týdnem a dole na nástěnce bude chybět omluva obyvatelům za rušení nočního klidu... Když slávista Tomáš Holeš nastoupil na Arsenalu poprvé v nouzi jako stoper, byl za velkého hrdinu: nechal do sítě proklouznout pouhý jeden míč, sám vyrovnal – a jeho starší bratr Jiří doma u televize spustil bengál. V odvetě už skončily ve slávistické síti balony čtyři, a bylo vymalováno. „Teď jsme měli víc práce. A nezvládli jsme začátek,“ řekl Tomáš Holeš. Víc než jeho přítomnost v obranné řadě byla znát absence ve středu hřiště. Nezadržitelně se to valilo....

Fotbalová rekvalifikace pokračovala. Zatímco v pražském derby nastoupil Holeš v záloze, v odvetě Evropské ligy se při vynucené absenci Ondřeje Kúdely opět stáhl na pozici vedle mladíka Davida Zimy. Jenže historie se neopakovala. „Byla to trošku jiná utkání. Venku jsme byli víc pod tlakem. Vzadu jsme neměli tolik práce jako dneska. V odvetě jsme řešili spoustu těžkých momentů, brejkových, jeden na jednoho. Hrálo se mi hůř,“ připustil Holeš.

A nejhůř bylo, když přišla smrtící šestiminutovka. Právě během ní během prvního poločasu slávisté třikrát inkasovali. Smršť. Vichřice. Uragán. „Tuhle pasáž jsme vůbec nezvládli. Snažili jsme se držet balon, mít odzadu nějakou výstavbu hry, ale dostávali jsme se do těžkých situací. Přišel brejk, nezachytili jsme ho a soupeř to díky své kvalitě gólově vyřešil. Začátek jsme nezvládli,“ věděl dobře Holeš.

Bylo znát, že při své derniéře v Evropské lize slávisté běžecky zaostávali. Nebylo to ono. Že by se přece jen projevila únava z náročného programu? Byla nádrž prázdná, jak pravil trenér Jindřich Trpišovský? „Je to jedno s druhým, program je náročný, ale to víme, na to se vymlouvat nebudeme. Asi rozhodla kvalita Arsenalu, dovolili jsme jim dostat se do situací, kdy jsou jeho hráči silní,“ tvrdil Holeš. Sám málem zavinil penaltu, kdyby byl rozhodčí pozornější.

Navzdory debaklu i v něm ale nakonec převládal dobrý pocit z celé sezony v soutěži, kde si slávisté zopakovali čtvrtfinále. „Myslím si, že ať na podzim nebo na jaře to bylo super. Klobouk dolů před všemi kluky, jak tu jízdu zvládli. Bohužel konec je hořký, ale když se ohlédneme, nemáme se za co stydět...“