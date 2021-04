Všechna čest Arsenalu, řekl Provod. Trpišovský nechápe trest pro Kúdelu

Slavia se držela čtvrt hodiny, jenže v rozmezí 18. a 24. minuty inkasovala tři góly. Chyba střídala chybu, Arsenal nekompromisně trestal. „Špatně jsme vstoupili do utkání, vezlo se to s námi pak celou dobu. Kvalita Arsenalu je vyšší než naše,“ vycítil záložník Slavie Lukáš Provod. „Všechna čest Arsenalu. Musíme se připravit na další sezonu, abychom byli lepší,“ dodal reprezentační záložník.

Červenobílé zdobí fyzická připravenost, pohyblivost, rychlost. Jenže v těchto aspektech je soupeř z Premier převálcoval. „Zaostávali jsme v mnoha věcech. Oni byli pohybliví, rychlí a přesní a my jsme udělali během deseti minut čtyři chyby, které potrestali, a uklidnili se. O práci s míčem se ani nebavíme. Byli jednoznačně lepší,“ rekapituloval kouč červenobílých Jindřich Trpišovský.

V jeho kádru je řada rychlých a dynamických hráčů, jenže… „Zaostávali jsme v běžeckých soubojích, měli jsme prázdnou nádrž. Mnohokrát jsme jim nestačili, když vedli míč v rychlosti, a my je stíhali bez něj,“ krčil rameny Trpišovský.

„Rozdíl byl v produktivitě,“ viděl obránce Tomáš Holeš, který stejně jako před týdnem zaskakoval na pozici stopera. Tentokrát tak přesvědčivý nebyl. „Asi se to muselo projevit, spoustu situací jsem mohl vyřešit líp. Asi to byla ta nejtěžší zkouška, co mohla být. V lize by to na stoperu bylo asi jiné. V Arsenalu jsou hvězdy, extratřída. Když proti takovým hráčům hrajete jeden na jednoho, je to těžké,“ poznal Holeš.

V bráně chytal opět Ondřej Kolář, který si na předzápasovém tréninku přivodil menší problém. „Věděl jsem, že se musím vrátit co nejdřív, abych se nebál, abych byl po psychické stránce v pohodě. Povedlo se mi to. Chviličku potrvá, než se do toho dostanu. Je vidět, že jsem měl nějakou pauzu. Vůbec netrénuju, chodím jen do zápasů. Je vidět, že nic nedělám, jsem oslabený. Blbě jsem dostal do ramene, hýblo se mi s ním. Musím začít makat a dostat se do toho zpátky,“ vylíčil Kolář.

Slávistický trenér se poprvé vyjádřil k trestu Ondřeje Kúdely, který byl obviněn z rasismu, a UEFA mu napařila stopku na deset zápasů pod její hlavičkou. Důkazy ale chybí, Trpišovský netajil rozčarování.

„Jednomu našemu hráči (Kolářovi) prokopli lebku, za to dostal (Roofe) čtyři zápasy, pak (Kamara) napadl pěstmi našeho hráče po zápase, za to dostal tři zápasy. Náš hráč dostal nejvyšší trest bez důkazů. Je to pro mě obrovský precedens odsoudit někoho bez důkazů. Je to pro mě neuvěřitelné v porovnání s tím, co se tam (na Rangers) dělo,“ nevěřil Trpišovský.