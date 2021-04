Hašek: Kúdela? Zbabělost, ale ať ho Slavia podrží. Koláře mohli zabít

Ve čtyřiatřiceti letech prožívá nejturbulentnější období své kariéry. Slávistický stoper Ondřej Kúdela se vypracoval do role klíčového stopera Slavie, a dokonce i české reprezentace. Jenže pak přišel direkt: zákaz startu v deseti zápasech na mezinárodní scéně za údajnou rasistickou nadávku. Po vypjatých dnech, kdy jeho jméno rezonovalo takřka v celé Evropě, a zdravotních trablech se vrátil do sestavy Slavie – a problémy na něm nejsou znát. Ve dvou zápasech dvě výhry, jediný inkasovaný gól, naopak rozhodující trefa z penalty v Liberci. Všechny peripetie pro server iSport.cz i Kúdelovu budoucnost komentuje ve speciálním videorozhovoru bývalý trenér Sparty či Bohemians Martin Hašek. „Chci věřit tomu, že ho Slavia podrží. Kdo jiný by to měl udělat,“ říká.

Hašek hodnotí Kúdelovy přednosti i jisté limity a vrací se k odvetě Slavie s Glasgow Rangers na Ibrox Stadium, který všechno způsobil. Kouč se při tom řadí se mezi ty, kdo zásadní situaci, tedy Kúdelův kontakt se záložníkem Glenem Kamarou, zasazuje do kontextu brutální hry Rangers. Rozebírá, zda to byla součást taktiky, rezolutní je při hodnocení zákroku, kterým Kemar Roofe zranil brankáře Ondřeje Koláře. „Za mě byl úmyslný. Koláře mohl i zabít,“ tvrdí přesvědčeně.

Pokud jde o moment, kdy Kúdela přiběhl ke Kamarovi a měl mu podle finského středopolaře pošeptat „fucking monkey“ (podle stopera „fucking guy“), dopustil se něčeho, co Hašek odmítá. Na mysli má ovšem promluvu při zakrytí úst rukou. „Nevím, co mu řekl, ale tohle je nepochopitelné, zbabělost,“ soudí Hašek. Způsob, jakým byl Kúdela potrestán, však považuje za neadekvátní. „Je to presumpce viny,“ říká a podrobně rozebírá svůj náhled na to, jak jsou postihovány fyzické a slovní ataky, ač ví, že v českém prostředí je obecně potřeba vnímat rasismus vážněji.

Ačkoli se Kúdela vrátil do základní sestavy, je otázkou, co s ním bude dál. Slavia trest přijala a odvolání nechala na obránci a jeho právních zástupcích. Boss Jaroslav Tvrdík dal najevo, že musí dbát na ekonomické a „politické“ zájmy klubu, ožehavé téma rasismu by mu ostatně mohlo komplikovat další transfery na ostrovy. Co na to Hašek? „Chci věřit tomu, že Slavia Kúdelu podrží,“ říká.

Podívejte se NA VIDEU, jak Martin Hašek hodnotí přínos a výkony Ondřeje Kúdely a celou jeho kauzu.