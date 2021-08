Pekhart se před Slavií zranil, pak slavil gól s náhradou. Přijde i o odvetu?

Alexander Bah ze Slaviepo své trefě proti Legii Varšava v play off Evropské ligy • ČTK / Šimánek Vít

Gólová radost fotbalistů Slavie v utkání s Legií Varšava v play off Evropské ligy • ČTK / Šimánek Vít

Jakub Hromada a Ibrahim Traoré ze Slavie po inkasované brance v duelu play off Evropské ligy s Legií Varšava • Michal Beránek / Sport

Ivan Schranz ze Slavie se dožaduje odpískání penalty v zápase play off Evropské ligy proti Legii Varšava • Michal Beránek / Sport

Gólová radost slávisty Lukáše Masopusta v utkání play off Evropské ligy proti Legii Varšava • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Slavie v úvodním souboji play off Evropské ligy hráli s Legií Varšava 2:2 • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Slavie v úvodním souboji play off Evropské ligy hráli s Legií Varšava 2:2 • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Slavie v úvodním souboji play off Evropské ligy hráli s Legií Varšava 2:2 • Michal Beránek / Sport

Pekhart figuroval v zahajovací jedenáctce a mohl si zahrát v Edenu proti klubu, kde vyrostl. Nakonec jej ale v sestavě nahradil Mahir Emreli. Ten pak dal úvodní gól zápasu a šel jej oslavit právě za Pekhartem.

„Bylo to nešťastné zranění těsně před zápasem. Tomášovi šlápl na nohu Mladenovič. I když byl Mladenovič sám celý zakrvácený, mohl hrát. Tomáš nikoliv,“ řekl při on-line tiskové konferenci Michniewicz.

Jeho svěřenci uhráli v Praze před domácí odvetou v příštím týdnu remízu 2:2. Zda do ní český útočník bude moci zasáhnout, jisté není. „Tomáš má problém poté, co nešťastně uklouzl přes Mladenovu nohu. Podvrtnul si kotník. Nevím, zda bude k dispozici do čtvrteční odvety,“ citoval klubový web Michniewicze.

Před utkáním Legii kvůli zranění vypadl také záložník Bartosz Slisz a během duelu odstoupil další středopolař Kasper Skibicki.