SESTŘIH: Slavia - Legia 2:2. Přestřelka v Edenu, domácí dvakrát dotahovali

Po vyřazení z třetího předkola Ligy mistrů od Ferencvárose je tu druhá komplikace. Slavia příští čtvrtek musí ve Varšavě v odvetě play off Evropské ligy vyhrát – při nejhorším aspoň na penalty – aby postoupila přes Legii do základní skupiny. Trable v červenobílém ráji způsobuje nesehraná defenziva s nejistým brankářem Ondřejem Kolářem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Bah, 45+4. Masopust Hosté: 20. Emreli, 37. Juranovič Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Holeš, Zima, Oscar – Traoré, Hromada (46. Kuchta) – Masopust (C) (67. Samek), Stanciu (82. Tecl), Sima (61. Ekpai) – Schranz (61. Lingr). Hosté: Boruc (C) – Juranovič, Rose (46. Holownia), Wietelska, Nawrocki, Mladenovič – Skibicki (46. Rosolek), André Martins, Rafael Lopes (46. Josué), Luquinhas – Emreli. Karty Domácí: Oscar, Traoré Hosté: Luquinhas, Rose Rozhodčí Zwayer – Foltyn, Dietz – Jablonski. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 14 543 diváků

Třetí zápas v Evropě v této sezoně, dohromady čtyři inkasované góly. Šesté soutěžní utkání, pět branek v červenobílé síti. Už celkem tři nesou ten krutý podpis. Ondřej Kolář.

Jako by byl poloviční. Možná ani to ne. Chyba v Budapešti mu jeho sebevědomí srazila do nížin, odkud se zatím nezvedlo. I včera se to projevilo.

Nakopnutý balon stoperem Maikem Nawrockim přeletěl celou obranu domácích. Dřív by možná své parťáky Kolář bezpečně jistil a vysoko vylezlý z brány by míč odehrál pryč. Jenže teď byl zapasovaný poblíž svého malého vápna, navíc při výběhu na chvíli zaváhal a Mahir Emreli stihl balon rychleji. A váhavého Koláře přehodil přesným obloukem.

PRVNÍ DOJEM: Co se děje s Kolářem? Další marná dřina pro Slavii

„Prožívá asi nejhorší chvíle, co ho znám, cítí se zodpovědný. Potřebujeme zpátky jeho sebevědomí, musíme mu pomoct, pak zase bude pomáhat on nám,“ věří trenér Jindřich Trpišovský.

Druhá trefa Legie zase nachytala při netaktickém chování obránce domácích. Tomáš Holeš a spol. by před Josipem Juranovičem nejspíš couvali až do klína kotelníků na Tribunu Sever, kdyby mohli. Juranovič proběhl volnou procházkou nestíhán středem hřiště, a pak vymaloval nádhernou střelu. Šibenice, Kolář divák.

Dvakrát museli „sešívaní“ dotahovat těsný náskok soupeře, pokaždé to zvládli. Především za pomoci včerejšího kapitána Lukáše Masopusta. Perfektní výkon, jeden gól a jedna asistence.

Z jeho chytré přihrávky těžil Alexander Bah. Masopust mu ji poslal z rohu po zemi, dánský obránce dal míči pořádnou faleš a vymetl místo v rohu brány hostů.

Stejně jako Kolář při trefě Juranoviče, i tady byl Artur Boruc za návštěvníka, co měl lístky na nejlepší místo na stadionu. Při druhém vyrovnání Masopusta uvolnil individuální akcí Ibrahim Traoré. Servírovanou přihrávkou na střed vápna pak jen umístil do prázdné části Borucovy kasy.

Slavia svého soupeře přehrála. Zase. Stejně jako předtím dvakrát Ferencváros, i teď šla mnohem razantněji za výhrou než soupeř. Jenže ze své převahy znovu vyždímala jen málo. Ve druhém poločase ani nehromadila šance, měl ji jen Ondřej Lingr z otočky, která šla fakt o ždibíček vedle, mezi míčem a tyčí by nešlo protáhnout noviny.

A pak druhá dobrá příležitost Nicolae Stancia, na střelu ale chvátal a mířil doprostřed. Měl se prosadit především na konci první půle, kdy se ladně uvolnil a sám před Borucem odvalil balon placírkou úplně vedle.

Po dvou brankách na hřišti Ferencvárose schytala Slavia dva kusy i doma od Legie. Postup sice není daleko, pravidlo o venkovních trefách už je passé, ovšem idylický výsledek před odvetou to taky není.

Příští čtvrtek ve Varšavě, před fanatickou Žyletou, to bude strašná fuška v boji o skupinu Evropské ligy.