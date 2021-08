Masopust: Měli jsme vytěžit víc. Fanouškům bych chtěl poděkovat

Odpovídá výsledek 2:2?

„Myslím, že ne. Ze zápasu jsme měli daleko víc vytěžit. Je to velká škoda. Soupeře jsme skoro do ničeho nepustili, ale dostali jsme dva góly. Naštěstí se nám povedlo i dva dát. Ve Varšavě budeme hrát od stavu 0:0, nebudeme muset nic dohánět. Ale měli jsme mít víc.“

Byl jste u obou branek. Akce s Alexandrem Bahem při první trefě byla secvičená?

„První gól šel za Alexem, který to nádherně trefil. Byla to těžká pozice. Bylo to trochu nacvičené, takové padesát na padesát, trošku jsme i improvizovali. A druhá branka jde za Ibrou (Traorém), který mi to nádherně nachystal.“

Byl jste kapitánem. Měl jste o to větší motivaci?

„To ne, motivaci jsem měl pořád stejnou. Ale byla to pro mě obrovská čest a strašně moc si toho vážím.“

Ve druhé půli jste musel střídat. Jak to s vámi vypadá?

„Chytlo mě lýtko. Těžko říct, co z toho bude. Snad nic vážného, doufám, že budu brzy v pohodě.“

Fanoušci si vás pak vyžádali na děkovačku. Co se ve vás v tu chvíli odehrávalo?

„Chtěl bych fanouškům poděkovat, byl jsem až dojatý, bylo to úžasné. Strašně moc jim děkuju. A to i za podporu během celého zápasu. Je skvělé, že jsou zpátky na stadionu.“

S čím půjdete do odvety ve Varšavě?

„Dopředu můžeme hrát pořád stejně, jako jsme hráli. Musíme se ale vyvarovat drobných chyb dozadu, které jsme udělali.“