Trpišovský o Kolářovi: Prožívá to asi nejhůř za dobu, co ho znám

Zase si mohl stěžovat na nevyužité šance, znovu jeho tým příliš nepodržel brankář Ondřej Kolář. To jsou asi dvě nejzávažnější věci, které trenér Jindřich Trpišovský musí po remíze 2:2 v play off Evropské ligy s Legií řešit. Před odvetou ve Varšavě není Slavia v idylické pozici. „Potřebujeme Ondrovi pomoct, pak zase pomůže on nám,“ věří kouč červenobílých.

Jak na tom je Ondřej Kolář psychicky? Je zjevné, že ta chyba v Budapešti ho stála kus sebevědomí, hráči si o něj nepomáhají, teď pomalu vyběhl při první brance proti Emrelimu.

„Snažíme se ho podpořit, protože tu něco odvedl a dokázal. Asi na každém by takový gól jako v Budapešti zanechal nějaké stopy, je jasné, že se za to cítí hodně zodpovědný. Myslím, že to prožívá asi nejhůř za tu dobu, co ho znám. Teď u toho gólu jsme se lacino zbavili míče a nepokračovali jsme v tlaku, nebyli jsme zajištění, balon nás přelétl. Nevím, jestli je to o postavení, hlavně je na něm vidět hra nohama, že je jednodušší než dřív, trpí tím i naše výkony, v zakládání útoků se nezapojí, soupeř nás pak lépe dostupuje, presuje. Potřebujeme ho mít zpátky v tom sebevědomí jako dřív, aby nám pomáhal, to je úkol nejvíc pro něj samotného a pak i pro nás. Musíme mu pomoct, aby nabral zpátky sebevědomí, pomáhal nám v rozehrávce.“

Může na to mít stále vliv i zranění, které utrpěl v Glasgow?

„Problémy z toho zákroku ho provází pořád, nosí helmu, něčím si prošel i v létě, kdy dostal ránu míčem do hlavy. Teď trénuje normálně s týmem, kdyby nebyl stoprocentně připravený ani kondičně, tak nechytá, nepouštěli bychom se do toho. Máme tu Aleše Mandouse, který vypadá velice dobře. Nakolik ale Koliho něco ovlivňuje, nevím, nechci mluvit za něj, absolvuje tréninky s týmem a trenéři s ním pracují tak jako dřív.“

Přichází tedy čas Aleše Mandouse?

„Vypadá výborně, říká si o šanci. Je tu ale odhadem asi měsíc a půl, zvyká si na věci jako hra za obranou, vysoké postavení, rozehrávka. Do brány se určitě dostane, řešíme jen kdy, protože to bude jeho první start, tak aby na to byl připravený on i mužstvo. U brankáře a stoperů je ta adaptace u nás asi nejdelší a složitější než u ofenzivních hráčů, jen si vezměte, jak třeba vypadal Taras Kačaraba v zimě, když tu začínal. Ale máme v plánu Aleše nasadit.“

Druhá potíž jsou šance, nevyužitá herní převaha. Jak to řešíte?

„Trpím samozřejmě hodně, když to vidím. Je pravda, že když spočítáme naše šance a střelecké pozice v zápasech s Ferencvárosem doma a teď s Legií, tak to není dobré, co my nedáme. I pro sebevědomí týmu, protože to roste s využitými šancemi. Jen v Evropě těch možností bylo neskutečně moc a my z toho vytěžili jen tři góly.“

PRVNÍ DOJEM: Co se děje s Kolářem? Další marná dřina pro Slavii