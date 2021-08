Stanciu ve formě porazí soupeře sám, říká Uhrin. Jak Rumuni sledují „S“?

Nejdříve Ferencváros, kdy šlo o vstupenku na fotbalový bál v podobě Ligy mistrů. Nyní Legia Varšava v boji o Evropskou ligu. To jsou zápasy, v nichž by měla hrát rozhodující roli rumunská hvězda ve službách Slavie Nicolae Stanciu. „Když má formu, porazí soupeře sám. Poslední zápasy úplně nezářil, ale odpočinek proti Baníku mu může hodně pomoct,“ říká trenér Dušan Uhrin mladší před odvetou ve Varšavě. Expert, jenž má za sebou již šest angažmá v rumunských klubech, ve speciálním videorozhovoru komentuje také změnu, kterou Stanciu v Edenu prošel, i to, jak ho v jeho vlasti vnímají – stejně jako sparťanského brankáře Florina Nitu.