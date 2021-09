Hancko: Snad se odpověď na Plzeň ukáže. Postup je velkým přáním

Co vám zápas v Plzni ukázal, aby se něco podobného v Dánsku neopakovalo?

„Rozhodně fakt, že se takhle už nechceme nikdy prezentovat. Pro nás už je to minulost. Analyzovali jsme si zápas, ukázali si, co bylo špatně. Věřím, že se poučíme a odpověď se ukáže na hřišti proti Bröndby.“

Bude to těžká zkouška?

„Získali titul, takže musí mít kvalitní mužstvo. Sice se jim nyní moc nedaří, ale budou to chtít proti nám zlomit. V létě jim odešlo pár klíčových hráčů, ale i tak se jedná o tým s evropskými parametry. Musíme podat lepší výkon než v Plzni. Dřív tu hráli moji známí a vím, že nás čeká velmi bouřlivá atmosféra. Ale těším se na ni. Pro takové chvíle fotbal hrajeme.“

V minulé sezoně se vám ze skupiny postoupit nepovedlo. Cítíte, že nyní je ta šance větší?

„Myslím si, že jsme v trochu jiné situaci a mužstvo se někam posunulo. Postup je samozřejmě naším velkým přáním, ale vše se ukáže až na hřišti. Začátek je velmi důležitý.“

Ale dá se říct, že máte víc zkušeností? Oproti Bröndby určitě, skupinu pohárů hrají po dlouhé době.

„Těžko říct. Bavíme se o dánském mistrovi, který má svoji kvalitu. Určitě k nim máme respekt. Ale je pravda, že já i naši mladí kluci si minulou sezonu vyzkoušeli skupinu na vlastní kůži a můžeme být víc v klidu.“

Berete dvojzápas s Bröndby jako klíčový v boji o postup do jarní fáze?

„Takhle na to koukáte vy novináři, je to vaše práce srovnávat jednotlivé týmy. My se však připravujeme na všechny týmy stejně a chceme všechny soupeře porazit. Takový je náš plán. I když je pravda, že ne vždy nám vyjde. Ale jinak s vámi souhlasím, že zápasy s Bröndby hodně napoví.“