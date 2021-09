Bröndby - Sparta 0:0. Letenští vydřeli bod, rozhodnout mohl Hancko

„Je to soupeř, kterého bychom měli porazit,“ pronesl po losu základní skupiny Evropské ligy sportovní ředitel Tomáš Rosický o Bröndby Kodaň. Jeho slova měla váhu. Skandinávii má kvůli vyhledávání hráčů zmapovanou.

Kdyby jen tušil, co za měsíc v Kodani naživo uvidí, nadšený by rozhodně nebyl. Pražané v pekelné atmosféře na stadionu Bröndby vůbec nepřipomínali dominantní mužstvo, které se po šesti kolech vyhřívalo v čele FORTUNA:LIGY. Z jejich působivé ofenzivy nezůstalo takřka nic.

I když se říká, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš, Pavel Vrba neváhá. A jde klidně proti proudu. Jako by mu lekce na západě Čech nestačila. Do obrany sice sáhl a poprvé v sezoně nasadil Ondřeje Čelůstku, avšak stejně jako v Plzni „obětoval“ kreativní pozici ve středu pole. Jinak se nasazení Michala Sáčka na post desítky nazvat nedá. Jen na lavičce zůstali Adam Karabec a Bořek Dočkal.

Bylo by bláhové si myslet, že se energický středopolař během pár dní naučil finty, diktovat tempo a přidal do svého repertoáru gólové přihrávky. Hostující ofenziva takřka neexistovala. Sparťané působili chaoticky. Spoustu míčů poztráceli. A ani jednou nedokázali vyřešit slibné brejky po stranách.

Jinudy to nešlo. Mezi záložní řadou a Adamem Hložkem viselo prázdno. Stejně jako o víkendu na půdě Viktorie. Jako by trojice středních záložníků s mladým útočníkem nemluvila. To ovšem nebylo v zápasovém plánu Pavla Vrby. Ani v případě Michala Sáčka či Filipa Součka. Patří totiž do zcela jiné škatulky hráčů, než obvykle na podhrotu nastupují.

Hložek se tak logicky za úvodních dvacet téměř vůbec nedostal k míči. A když už, tak při defenzivní činnosti na vlastní polovině. Vrba po bezradném poločase musel vymyslet reakci. Po hvizdu sudího kráčel kolem sparťanské lavičky a drbal si hlavu.

Tušil, že takhle dál tým nemůže. Úvodní taktika totiž na dánského šampiona vůbec neplatila. Domácí byli v laufu. Důrazní. Dostávali sparťanskou defenzivu pod tlak. Nejen oni. Peklo severu, jak se „žluté stěně“ skalních fanoušků Bröndby přezdívá, uchvátilo několik desítek minut před výkopem. Tisíce příznivců obsadily svůj sektor už před rozcvičkou a rozjely vskutku pekelnou show.

Malé procitnutí přišlo se závěrečným tlakem. Rozhodnout mohl Jakub Pešek, jenž utekl s míčem domácí defenzivě, ale nevšiml si ještě lépe nabíhajícího Davida Moberga Karsslona. Deset minut před koncem zase Hanckovu hlavičku lapil brankář Hermansen.