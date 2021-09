Vrba: Všechno špatně nebylo. Zápas s Rangers bude hodně důležitý

Je bod málo, nebo jej berete?

„Sami víte, že to byl první zápas, a že ty bývají důležité, jak si to rozjedete. Chtěli jsme tři body, máme jeden, možná jsme zklamaní po průběhu druhé půle, ale bod bereme. Rozjeli jsme to tak, že proti Rangers to bude doma hodně důležité. Když ten bod doma potvrdíme, bude to velmi dobrý vstup.“

Ponechal jste v záloze stejnou trojku, jako hrála v Plzni, kde byl Adam Hložek v útoku zcela odříznutý. Co vás k tomu vedlo, a nechyběl ve hře kreativnější hráč typu Adama Karabce?

„Nemyslím si, že bychom v Plzni měli problémy v záloze, spíš v defenzivě. Změnami jsme obranu posílili, proto jsme uhráli takový výsledek.“

Hráči kupili řadu nepřesností, volili alibistická řešení. Jako by se báli hrát směrem dopředu. Jak jste s výkonem spokojený?

„Myslím, že to bylo tím, že jsme hráli první zápas v Evropské lize, ale nemyslím si, že jsme ztráceli hodně míčů. Ve druhém poločase jsme měli v závěru gólovou střelu, mohli jsme jít do brejků a dávali hodně balonů dopředu. Nemyslím, že všechno bylo špatně, jak vy říkáte.“

Bořek Dočkal zůstal jen na lavičce. Jak to s ním tedy vypadá?

„Nechtěli jsme jít do rizika, absolvoval dva tréninky, mohlo se nám to vymstít jako s mladým Ladislavem Krejčím, který bude čtyři týdny stát. Domluvili jsme se, že bude na lavičce. Bořek chtěl být s týmem, ale připravený bude až teď na ligu.“

Proč padla volba ve stoperské dvojici na Ondřeje Čelůstku, který hrál za první tým poprvé v sezoně, a ne na rozehraného Filipa Panáka?

„V neděli zvládl utkání za béčko ve druhé lize. A zvládl ho velmi dobře. Navíc je zdravotně naprosto v pořádku. Panák by stejně nemohl nastoupit, jelikož má zdravotní problémy se zády.“