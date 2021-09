Zlámal: Kauza Kúdela ve Skotsku žije. Sám měl problémy, platil i pokutu

„Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy – hráčů a fanoušků. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii,“ řekl deníku Daily Record Anwar právník fotbalisty Rangers Glena Kamary. Ano, toho hráče, se kterým se dostal do křížku obránce Slavie Ondřej Kúdela kvůli údajnému rasismu.

Březnový duel, ve kterém kromě této kauzy utrpěl vážné zranění hlavy brankář Ondřej Kolář, ve Skotsku stále rozebírají. „Odešel jsem před třemi měsíci a bylo to ještě pořád živé,“ potvrdil bývalý brankář Zdeněk Zlámal v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Promluvil i o své osobní nemilé zkušenosti s kauzou Kamara-Kúdela. „Opatrně jsem se také k něčemu vyjádřil a dostal jsem za to ve Skotsku pokutu. Docela tučnou. A to jsem řekl jen to, že není důkaz a měla by se ctít presumpce neviny. Klub na mě tlačil, abych se omluvil, ale to jsem neudělal, protože jsem nevěděl, za co bych se měl omlouvat,“ uvedl Zlámal.

Muž, jenž stál na Ostrovech v brance Heart of Midlothian, St. Mirrenu či St. Johnstone, vidí problém v tom, že se ve Skotsku automaticky přiklonili k názoru: Kúdela to řekl. „Já ale říkám, nemáte důkaz. I v šatně jsem měl problémy s některými hráči. Samozřejmě v rámci mezí, ale stál jsem si za svým. Došlo na výměnu názorů a skončilo to tak, že já mám jiný než oni,“ přiblížil Zlámal.

Podle něj by bylo ideální, když by se takové situace více nerozebíraly. „V Británii se ale dělá vše naopak. Všude se to zveličuje, zvýrazňuje. Právník Kamary s tím blázní a vytváří další nenávist. Za mě je to opravdu zbytečné a přestal bych se o tom bavit,“ konstatoval Zlámal. Přestože ví, že divoký duel Rangers se Slavií se ve Skotsku stále řeší, věří, že blížící se duel Rangers se Spartou (30. září) proběhne bez problémů.

