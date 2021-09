Vrba: Zápasy Slavie s Rangers jsem neviděl. Kdo z marodů se může vrátit?

Jaký soupeř vás ve čtvrtek večer čeká?

„Rangers jsou mužstvo, které ve Skotsku vládne delší dobu. Ukazuje se to i v momentální tabulce. Čeká nás hodně těžká zkouška. Favorit skupiny je Lyon. Další týmy budou bojovat o zbylé postupové místo. Soupeř je silný v osobních soubojích, organizovaný, má svojí kvalitu. Ukazuje to dlouhodobě a budí obrovský respekt.“

Co by na skotského mistra mohlo platit?

„Určitě svůj způsob hry nebudeme měnit, jdeme nějakou cestou. Někdy trochu zakopneme, někdy nemáme všechny hráče v pořádku. Chceme bavit fanoušky, být aktivní, dávat co nejvíce gólů. To platí i pro tenhle zápas.“

Minimálně v Kodani jste ale přístup trochu změnili a vsadili na větší opatrnost. Teď to budete chtít znovu rozbalit?

„Nebylo to asi tak aktivní, jak jste u Sparty zvyklí, na druhou stranu to byl první zápas ve skupině. Přesto jsme dle mého názoru měli víc šancí než Kodaň. Ale souhlasím, že jich nebylo tolik jako v ligové soutěži, ale Evropská liga je trochu jiná úroveň.“

Rangers mají fanoušci v živé paměti z jarních divokých utkání proti Slavii. Co vám tahle konfrontace ukázala?

„Vůbec jsem se na ně nedíval, sledoval jsem až poslední zápasy Rangers. Zajímá mě pouze momentální stav soupeře.“

Nemáte přesto obavy, aby se nadcházející duel podobně nezvrtnul?

„Jak jsem řekl, nedíval jsem se na ty zápasy. Co bylo před půl rokem, to je dávno pryč. Věřím, že obě mužstva budou chtít odehrát zajímavý zápas. Doufám, že to bude kvalitní fotbal.“

Čeká vás extrémně důležitý týden, po Rangers totiž přijde derby. Cítíte nyní zvýšenou odpovědnost za to, jak mužstvo tuhle sekvenci zvládne?

„Jasně jsem řekl, že chci postoupit ze skupiny. Pokud se mi to nepodaří, tak budu zklamaný.“

Který z hráčů skotského klubu na vás dělá největší dojem? A jak hodnotíte práci trenéra Stevena Gerrarda?

„O konkrétních hráčích mluvit nebudu, to řeknu až před zápasem svému týmu. Gerrard je bývalý skvělý hráč a myslím, že v Rangers dělá dobrou práci.“

Steven Gerrard: Sparta je silný tým, ale náš plán je vyhrát. Obavy nemáme, soustředíme se jen na zápas.

Dlouhodobě vás trápí rozsáhlá marodka. Jaký je zdravotní stav kádru nyní?

„V čase se mění. Někteří hráči jsou zpátky v tréninku, mimo jsou oba dva Krejčí. Jeden má problém s krví, druhý natržený stehenní sval, k dispozici nebudou. Höjer je dlouhodobě mimo, Souček se zranil v posledním utkání ve Zlíně, bohužel si natrhl postranní kolenní vaz. U zbývajících hráčů je pravděpodobnost, že překvapíme a budou v nominaci.“

Zápas se odehraje bez fanoušků, v ochozech ale bude přes deset tisíc dětí. Jakou očekáváte kulisu?

„Věřte tomu, že české děti dokážou udělat bouřlivou atmosféru, a budeme se cítit jako ve Skotsku.“ (usmívá se)