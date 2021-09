Gerrard před Spartou o dětech na Letné i střetu se Slavií: Kamara je v pohodě

Deset zápasů pro Ondřeje Kúdelu, čtyři pro Kemara Roofea za faul, jenž navždy poznamenal brankáře Ondřeje Koláře a tři duely pro Glena Kamaru za údajné napadení slávisty v útrobách stadionu Ibrox.

Takový byl účet divokého střetu Rangers se Slavií v odvetě osmifinále Evropské ligy. Kromě trestů se však vyostřily i skotsko-české vztahy, kdy zareagovala dokonce i prezidentská kancelář Miloše Zemana.

Po půlroce se Rangers utkají s pražským týmem opět. Tentokrát však se Spartou. Podle slov trenéra Stevena Gerrarda je však skotská výprava, která přiletí až ve středu večer, v klidném rozpoložení. „S oběma hráči, kterých se tehdejší události týkaly, jsem mluvil. Jsou v pohodě a soustředí se pouze na fotbal. Chtějí v Praze podat top výkon, aby tým dosáhl co nejlepšího výsledku. Věříme, že to bude skutečně dobrý zápas,“ odvětil bývalý dlouholetý lídr anglického Liverpoolu.

Ovšem ani Letenští nemají z pohledu rasismu čisté svědomí. Antirasové projevy několika jedinců v srpnovém předkole Ligy mistrů proti Monaku stojí klub přítomnost fanoušků na stadionu.

Jediní příznivci, kteří souboj s Rangers uvidí na Letné naživo, jsou dle regulí UEFA organizované skupiny dětí od 6 do 14 let s doprovodem, jmenovitě kluby, školy či kroužky. Dospělý k sobě musí mít minimálně 10 a maximálně 19 dětí. Kapacita 10 tisíc míst byla zaplněna během několika dní.

„Je to pro děti dobrá příležitost vidět tak velký zápas. Zároveň jsme zodpovědní za to, abychom jim nabídli co nejlepší podívanou. Určitě je to lepší, než aby byl stadion prázdný,“ uznal Gerrard.

Že skotského šampiona čeká těžká bitva, dokládá i trenérův komentář na adresu Pražanů. „Sparta si v Kodani vedla velmi dobře, podle mého byla o něco lepším týmem a zasloužila si vyhrát. Obecně je to velmi silný tým, má hodně technických a rychlých hráčů. Hlavně v křídelních prostorech mají velký potenciál,“ dodal někdejší slavný záložník, jemuž zápas na Letné v roce 2011, ve kterém Sparta remizovala s Liverpoolem 0:0, utekl kvůli zranění.