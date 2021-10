Síla Lyonu? Jsme poučení z Monaka, věří Pešek. Vnímá vyšší nároky

Během léta musel přepnout na vyšší level. Poháry se Spartou, těžké mezinárodní bitvy s reprezentací. Záložník Jakub Pešek je v jednom ohni. Navíc se mu daří. Oporou se stává na Letné i národních barvách. Nároky na jeho výkony se tak logicky zvyšují. „Z okolí to vnímám, ale nechci si to brát do hlavy,“ říká před třetím zápasem ve skupině Evropské ligy, kdy Pražané vyzvou nejsilnější tým Olympique Lyon.

Po pohodlné výhře nad Pardubicemi se zdá, že dobrá nálada zůstala i po reprezentačním srazu. Věříte díky tomu na Lyon o něco víc?

„Souhlasím, naším cílem bylo po reprezentační pauze znovu dobře naskočit do ligy, což se nám povedlo. Doufám, že v tom budeme i nadále pokračovat.“

V posledních měsících jste se probil do role opory Sparty, získáváte pevnou pozici v národním týmu. Nevnímáte tím pádem i zvýšené nároky na vaši osobu?

„Z okolí to vnímám, ale snažím se soustředit sám na sebe a jít do zápasu s čistou hlavou. Nic si z toho nedělám, jen chci vždy pomoct co nejlepším výkonem na hřišti. Nyní se mi daří, lepí mi to, budu na Lyon připravený a odevzdám maximum.“

Sparta vyfasovala za poslední rok už třetího soupeře z Francie. Co jste na to po losu v týmu říkali?

„Vzpomněli jsme si na Monaco, se kterým jsme odehráli dva těžké zápasy, takže víme, co nás teď čeká. Budeme se snažit to zvládnout, protože chceme uspět. Snad se nám to podaří. Ale Lyon má obrovskou sílu. Však je to klub z francouzské ligy... Každopádně už jsme si to zkusili s Monakem a věřím, že jsme nyní dobře připraveni.“

Pešek: První derby nemohlo vyjít lépe. Chtěli jsme hrát jako s Rangers

Lyon skončil Ligue 1 v tabulce těsně za Monakem, loni v Lize mistrů porazil Manchester City. V čem vám pomohou letní zkušenosti z duelu s knížecím klubem?

„Konfrontace s Monakem nám hodně pomůže. Tehdy nám to ukázalo, že máme na čem pracovat. Uběhl nějaký čas a nyní se ukáže, jestli se z toho poučíme. Jsme na vítězné vlně, hodně nám prospěl zvládnutý zápas se Slavií, zvedli jsme si sebevědomí, což nám trochu chybělo. Věřím, že to zítra zužitkujeme.“

Lyon má v kádru hráče jako jsou Paquetá, Shaqiri, Aouar. Kde vidíte jeho největší sílu?

„Obecně mají velkou sílu. Není to jen o dvou třech jménech. Působí dominantně jako celek. I proto bude zajímavé se s nimi utkat zrovna nyní, kdy máme i my formu. Těším se na to. Sám jsem zvědavý, jak moc velkou kvalitu hráči Lyonu budou mít. Chtěli bychom uhrát dobrý výsledek, ale bude to velký boj.“

Rozhodně opět poctivá defenzivní práce?

„Proti Rangers a i pak se Slavií jsme udrželi nulu. Byly to zápasy asi podobné tomu, co nás čeká nyní proti Lyonu. Bude opět důležité pokusit se neinkasovat, od toho se pak můžeme v takhle těžkých zápasech určitě odrážet k tomu, abychom uhráli zajímavý výsledek.“