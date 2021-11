Rangers - Sparta 2:0. Konec v EL, klíčová byla Panákova hrubka

PŘÍMO Z GLASGOW | Do Skotska vyrazila s tím, že si vylepší pozici v boji o postup do jarní fáze Evropské ligy. A třeba si jí rovnou i zajistí… Rangers ale Spartu rychle a důrazně vyvedli z omylu. Odvetu za porážku 0:1 z Prahy zvládli stylově, o přesvědčivý triumf se postaral dvěma góly Alfredo Morelos. Letenským tak po dalším mizerném výkonu zbývá už jen boj s Bröndby o Konferenční ligu. Velké zklamání.

Čekala se pekelná atmosféra. Některá skotská média referovala dokonce o nenávisti… Což o to, ve vyprodaném Ibrox Parku to hučelo jako v úlu. Domácí fanoušci sparťany při nástupu na hrací plochu hlasitě vybučeli. Nebylo to ale nic, co by překročilo nějakou mez.

Rangers se zkoncentrovali primárně na svůj výkon. V úvodu zápasu to bylo jasně patrné. Do viditelně bázlivé Sparty totiž pořádně šlápli. Už v šesté minutě vysekl krásný průnik po levém křídle Ryan Kent, zakončující Joe Aribo ale napálil pouze břevno branky Dominika Holce, který dostal překvapivě přednost před Florinem Nitou.

O necelých deset minut později už přes padesát tisíc fanoušků euforicky jásalo. Po rychlém výpadu našel Ianis Hagi zcela volného Alfreda Morelose, jenž pohotově uklidil míč k pravé tyči.

Jako by tahle výstraha nebyla pro letenskou defenzivu dostatečná, krátce poté byl v tutovce opět Aribo, z vyložené pozice ale přestřelil.

Sparta? Spíš nic než něco. Pražané působili zakřiknutě, z očí jim sálal strach. Kupili nepřesnosti, nedokázali pořádně podržet balon. Snad pouze Adam Hložek s Lukášem Haraslínem v téhle disciplíně obstáli, bez potřebné podpory toho ale sami moc nezmohli.

Řadu dobrých akcí navíc hosté zachladili tím, že nepochopitelně otáčeli hru zpátky k vlastní brance. Přeborníky v tom byli zejména Ladislav Krejčí starší a Martin Minčev, kteří hráli téměř výhradně zády k defenzivě domácích.

Rangers při tom nevystavěli nepřekonatelnou obrannou linii, to ani náhodou. Kdy už se ale rudí odhodlali k přímočarému výpadu po pravém křídle, znehodnotili ho Haraslín s Tomášem Wiesnerem nepřesnou finální přihrávkou.

„V průběhu prvního poločasu jsme viděli, že rozehrávka od stoperů je v pořádku, ale jak to navazuje dál, je věc druhá. Od stoperů je to velice solidní. Přínos obránců do ofenzivy je dobrý, ale směrem do obrany je to jinak,“ uznal ve studiu iSport.cz kapitán sparťanské rezervy Lukáš Vácha.

Jestliže hosté pro druhé dějství spřádali plány na otočku, vzaly za své velice rychle. Ve 49. minutě totiž kardinálně chyboval stoper Filip Panák, jenž svou rozehrávku nasměroval přímo na hlavu Morelose, který darem nepohrdl a pohotově zakončil do prázdné branky.

Vrba se pokusil malátný tým nakopnout trojstřídáním, ani Bořek Dočkal, Adam Karabec a David Moberg Karlsson ale kýženou změnu nepřinesli. Rangers byli nadále jasně lepší a od výraznějšího triumfu je dělila pouze přesnější koncovka. Sparta soupeři pořádně zatopila vlastně jen v 86. minutě, kdy se do obrovských šancí dostali Krejčí a střídající Matěj Pulkrab, ani oni ale balon do sítě neprotlačili. Vstřelený gól by při tom Spartu udržel ve hře o druhou příčku.

Ta je nyní definitivně pasé.

Spartě zbývá „jen“ boj o Konferenční ligu. Za necelé dva týdny jí doma s Dány bude stačit i plichta.