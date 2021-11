Sparta na Rangers: Panákův zkrat i Krejčí jako den a noc. Co nenávist?

Je po jaru v Evropské lize. Pro Spartu už nyní připadá v úvahu jen Konferenční liga. Rozhodla o tom porážka na půdě Rangers, kde Letenští padli 0:2. Dvěma góly duel rozhodl Alfredo Morelos. Především na druhou trefu domácí útočník nikdy nezapomene – až komicky mu na ni přihrál sparťanský stoper Filip Panák. Co dalšího čtvrteční zápas nabídl?

LK37: Z nouze velká přednost Být Sparta v plné personální síle, postavil by se na obvyklou pozici do středu pole. S ohledem na absenci Ondřeje Čelůstky a mizernou výkonnost Lukáše Štetiny ale Ladislav Krejčí mladší zacouval na post stopera. A byl suverénně nejlepším sparťanem na hřišti. Ve výstavbě hry rozhodně. Nebál se hrát, ofenzivněji postavené spoluhráče zásoboval důmyslnými přihrávkami. Letenští toho ale po hříchu nedokázali využít. Mladý záložník při tom dokázal číst postavení soupeře a tomu účinně přizpůsobovat zakládání jednotlivých akcí. Jasně ukázal, že i coby střední obránce může mít směrem do budoucna zajímavé předpoklady. „Nevytvořili jsme si tolik šancí, abychom vstřelili gól. Rangers bylo efektivní. Svoje příležitosti využili. Druhou půli už jsme až na ten druhý inkasovaný gól zvládli a do ničeho je nepustili. Měli jsme být důraznější od prvních minut. Ne až v závěru,“ komentoval průběh utkání v rozhovoru pro ČT Sport. Ladislav Krejčí mladší v zápase Sparty proti Rangers • Foto Pavel Mazáč / Sport

Nenávist? Kdepak, gentlemanský souboj Čekala se pekelná atmosféra. Některá skotská média referovala dokonce o nenávisti… Což o to, ve vyprodaném Ibrox Parku to hučelo jako v úlu. Domácí fanoušci sparťany při nástupu na hrací plochu hlasitě vybučeli. Nebylo to ale nic, co by překročilo nějakou mez. Naopak, na trávníku probíhala naprosto férová bitva. Žádné záludnosti, žádné zákeřné fauly. Vlastně úplně bezproblémová bitva vedená v gentlemanském stylu. Během duelu byly k vidění situaci, kdy si protihráči plácli, navzájem se povzbudili. Nebo si po osobním souboji pomáhali zpátky na nohy. S tím, co se v Glasgow dělo na jaře při návštěvě Slavie, to bylo naprosto nesrovnatelné. Atmosféra před utkáním Rangers proti Spartě v Evropské lize • Foto Pavel Mazáč / Sport

Panákův blackout Byl to šok. Rozehrávka od Dominika Holce nakrátko, David Pavelka vrací míč do vápna Filipu Panákovi a pak... Moment hrůzy! Konstruktivní stoper se při snaze odkopnout míč vzduchem na Ladislava Krejčího ukopne a trefuje rovnou Alfreda Morelose, jenž přidává druhou trefu v utkání. Stoper, jenž se vrátil po vleklých potížích s kolenem a podzimní výkony jej vynesly až do reprezentace, byl v tu ránu na kolenou. Utěšovat jej musel parťák Ladislav Krejčí II. „Filipovi jsem říkal, ať se nebojí a hraje dál svým stylem. Pro mě je to nejfotbalovější stoper, co jsem zatím potkal a tohle je úděl hráčů, kteří holt chtějí hrát fotbal. Doufám, že se Filip nezmění a do dalšího zápasu půjde s čistou hlavou.“ Čisté svědomí neměl Panák ani u první branky, kde zaváhal v souboji před finální přihrávkou. Sparťané byli po porážce v Glasgow zklamaní • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Holec podruhé v akci Do brány jen na poháry. Tak by si mohl připadat Dominik Holec. Slovenský brankář dostal v Glasgow přednost před dosavadní jedničkou Florinem Nitou. Dosud v dresu sparťanského áčka odchytal pouze MOL Cup v Teplicích. Druhý soutěžní start přišel v jednom z nejdůležitějších zápasů sezony. „Mám smíšené dojmy. Převažuje zklamání, že jsme neuhráli ani bod,“ hlesl pro ČT Sport brankář, který se o tom, že bude chytat, dozvěděl až v den utkání. U obou branek Rangers byl bezmocný. Naopak dvakrát skvěle zasáhl při brejcích Kenta a Morelose. Navíc se nebál hrát nohama. I včetně inkriminovaného momentu, kdy Panák „namazal“ Morelosovi na gól. „Patří to do moderního fotbalu, z mnoha situací jsme vyjeli bez problému,“ reagoval slovenský reprezentant. Dominik Holec nastoupil v bráně Sparty v zápase Evropské ligy proti Rangers • Foto Pavel Mazáč / Sport