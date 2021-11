Vrbu nastartoval Panák: To si nemůže dovolit! Konec v EL nás strašně mrzí

PŘÍMO Z GLASGOW | Věřil, že jeho tým zareaguje na ostudný výprask na Slovácku. Jenže se nedočkal… Pavel Vrba se svou Spartou musí kousat další bolestivou porážku. Letenští toho v napěchovaném Ibrox Stadium předvedli příliš málo na to, aby mohli pomýšlet na bodový zisk. Rangers byli jasně lepší a Pražanům nekompromisně zatarasili cestu do jarní fáze Evropské ligy. Zůstává už jen boj o tu Konferenční. Hodně slabá náplast… „V tuhle chvíli nás strašně mrzí, že pro nás Evropská liga končí,“ přiznal Vrba, jenž při hodnocení duelu neměl slitování především s chybujícím stoperem Filipem Panákem.

Chtěli jste si vylepšit výchozí pozici pro boj o druhou pozici, místo toho se vám zavřela. Velké zklamání?

„Určitě. Hlavně kvůli tomu, že jsme o jarní fázi Evropské ligy chtěli hrát až do posledního kola. Prohráli jsme si to sami tím, že jsme domácím darovali druhý gól. Pak jsme to mohli zdramatizovat, ale šance jsme neproměnili. Proto je výsledek takový, jaký je.“

Berete možný propad do slabší Konferenční ligy jako dostatečnou útěchu?

„V tuhle chvíli nás strašně mrzí, že pro nás Evropská liga končí. Ale když se podívám na Konferenční ligu, jsou tam taky mužstva, která jsou velice zajímavá. Naším cílem bylo umístit se do třetího místa. S Bröndby to pro nás bude strašně důležitý zápas. Můžeme postoupit a nasbírat další zkušenosti.“

Máte vysvětlení, proč mužstvo hlavně v prvním poločase působilo tak bázlivě a nesebevědomě?

„Všichni jsme věděli, že to je velice důležitý zápas. Hráli jsme o šanci pokračovat v Evropské lize. Možná proto jsme nebyli tak přímočaří, inkasovaný gól zápas hodně ovlivnil. Měli jsme pak zajímavé situace, ale ve finální fázi jsme byli nedůrazní.“

Venku jste nedali gól ani ve třetím zápase skupiny. Čím si to vysvětlujete?

„Venku jsme góly nedali, ale v Kodani i tady jsme ke vstřelení branky měli blízko.“

Jak hodnotíte výkon Ladislava Krejčího staršího a celé levé strany? Nebyla zdaleka tak aktivní jako ta pravá.

„Očekávali jsme od obou křídel výrazně větší aktivitu. Na druhou stranu si přiznejme, že aktivitu mohou vyvíjet v momentě, kdy je spoluhráči zásobují nahrávkami, se kterými mohou něco dělat. Čekali jsme, že se prosadí víc.“

Kardinální chyby v rozehrávce se dopustil stoper Filip Panák. Šel do zbytečného rizika, máte pro jeho záměr pochopení?

„Byla to hrubá chyba, to si nemůže dovolit. Určitě mu to vyčítat budeme, ovlivnilo to výsledek. Dostat takhle laciný gól, to se často nevidí. Zahrál to velice špatně.“

Neměli jste hrát za stavu 0:2 ještě víc vabank? Další inkasovaný gól už by nic neřešil, pokud byste ale snížili, vrátili byste se do hry o pokračování v Evropské lize.

„Myslím, že jsme byli aktivní, v útočné fázi jsme ve druhém poločase měli tři situace. Karabec netrefil branku, pak gólman vykopával míč na lajně. Střídali jsme ofenzivní hráče a chtěli s tím něco udělat. Myslím, že nám to pomohlo zvýraznit tlak.“

Jak jste byl spokojený s výkonem gólmana Dominika Holce?

„Udělali jsme změnu, protože jsme cítili, že i další brankáři potřebují dostat příležitost. Holec se toho zhostil velice dobře, byl kvalitní v rozehrávce, jsem s jeho výkonem spokojený.“

V rozmezí několika dnů jste utrpěli dvě tvrdé rány. Jak složité bude se dát dohromady na nedělní zápas s Libercem?

„Osobně nevidím problém v tom, že hrajeme už v neděli. Ale celkově je to náročné, ze Skotska se vrátíme bůhví v kolik, protože musíme ještě na doping, což není optimální. Ale nedá se nic dělat.“