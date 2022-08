Petržela proti Fenerbahce vidí naději: Mohli by nás podcenit. Neví, kdo jsme

I když od stadionu v Uherském Hradišti odjížděla výprava Slovácka na letiště do Brna už v půl šesté ráno, záložník Milan Petržela (39) byl vyspaný do růžova a v dobré náladě. „Tyhle zápasy jsou za odměnu,“ těšil se v rozhovoru pro iSport.cz na čtvrteční souboj na hřišti Fenerbahce Istanbul ve 3. předkole Evropské ligy. S tureckými kluby však má jednu špatnou zkušenost, před dvanácti lety vypadl s Plzní v identické fázi stejné soutěže s Besiktasem (1:1, 0:3). Odvetu dohrávali Západočeši bez dvou vyloučených hráčů….

Vzpomínáte si na Besiktas?

„Vím, že nás vyřadili. U nich jsme prohráli 0:3. I přáteláky proti tureckým týmům bývají nic moc. S nimi je to vždycky těžké. Jsou technicky dobří, ty kluby si můžou koupit v uvozovkách kohokoliv. V přípravě jsme remizovali s Trabzonem, ale toho bych se vůbec nechytal. Mistrovský zápas je něco úplně jiného.“

Jakou roli může hrát, že většina hráčů Slovácka tak velký zápas ještě nehrála? Navíc v bouřlivé atmosféře v Istanbulu.

„Záleží, jak se s tím každý individuálně vyrovná. Ale máme dost zkušený mančaft, abychom se z toho nepodělali. Je fakt, že někteří takovou atmosféru nezažili, ale myslím, že to brzo z každého spadne.“

Vidíte nějakou výhodu vašeho týmu?

„Myslím, že by nás mohli maličko podcenit. Turci k tomu mají sklony. Pomalu ani neví, co je Slovácko zač a odkud. Na druhou stranu, s Dynamem Kyjev předtím jeden zápas prohráli, takže si dají bacha a určitě budou chtít postoupit.“

Vy jste úplně v pohodě, i když jste musel ve středu vstávat hodně časně?

„Jo, tyhle zápasy jsou za odměnu. Vyspal jsem se nějakých šest hodin, zalehl jsem brzo. Vstávalo se docela dobře. Člověk si to musí užít se vším všudy a udělat co nejlepší výsledek. Tohle je větší zápas než loni s Plovdivem. Vzpomněl jsem si, jak jsme jezdili po pohárech s Plzní. Je super, když se dostanete do skupiny a můžete se srovnávat se soupeři ze zahraničí. Já jsem nažhavený na každý zápas a vždycky mě štve, když nevyhrajeme. To mě ještě nakopne a chci to zlomit. V Brně jsem cítil, že jsme mohli vyhrát. Ale jak se říká, dobrý bod zvenku.“

Jaké poznatky máte o Fenerbahce?

„Na soustředění ve Slovinsku jsme se dívali na jejich utkání s Dynamem Kyjev. Ale jinak to necháme na trenérovi. Je dobře, že jsme před pohárem rozehráli ligu. S Fenerbahce asi nebudeme hrát tak do defenzivy jako proti Brnu. Ale budeme se snažit jim přiblížit nebo vyrovnat. Oni jsou jednoznačně favorit. Čeká nás tvrdá práce. Člověk se těší na pořádný stadion, na atmosféru. Je to něco úplně jiného, než když hrajete víkend co víkend ligu. Doufám, že se nám podaří uhrát nějakou skupinu.“