Los KL: Slavia proti Trnavě, nebo Rakówu! Hratelný soupeř pro Slovácko

Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes Panathinaikos Atény, utkají se v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce a kapitán týmu Tomáš Petrášek. Český vicemistr by začal dvojzápas 18. srpna venku, odveta by byla na programu o týden později. Slovácko by v případě vyřazení z Evropské ligy čekal dvojzápas s AIK, či makedonskou Škendijí Tetovo. Rozhodl o tom úterní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přišla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph's po vítězství 4:0 venku a rekordním triumfu 7:0 doma. Úvodní utkání 3. předkola s Panathinaikosem odehrají Pražané ve čtvrtek doma v Edenu. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.

Druhý z českých zástupců v letošní kvalifikaci Konferenční ligy Sparta už ze soutěže vypadla, když hned na úvod ve 2. předkole nestačila na Viking Stavanger. Závěrečné play off si může zahrát vedle Slavie ještě Slovácko, pokud vypadne ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul.

Týmy byly před losem jako již tradičně rozděleny do několika skupin. Slavia figurovala jako nasazená a měla na výběr ze čtyř dvojic 3. předkola. Podle bookmakerů je jednoznačným favoritem na postup Čenstochová, na účast Trnavy v play off je aktuálně vypsán vysoký kurz 4:1.

S Čenstochovou se české kluby v soutěžích UEFA ještě neutkaly. Raków v sezoně 2018/19 vyhrál druhou polskou ligu a v posledních dvou ročnících obsadil v nejvyšší soutěži druhé místo. Čenstochová navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár.

Kapitánem týmu je třicetiletý český obránce Petrášek, který je ale zraněný a na soupisce pro 2. předkolo nebyl. Raków na úvod Konferenční ligy vyřadil Astanu po vítězstvích 5:0 doma a 1:0 venku. Čenstochová vyhrála všech pět soutěžních zápasů v této sezoně včetně polského Superpoháru a dvou ligových kol.

Trnava ve 2. předkole přešla přes velšský Newtown. Nevyšel jí ale vstup do domácí soutěže, v níž zatím hrála třikrát doma a jen jednou zvítězila. V uplynulé sezoně slovenské ligy skončil Spartak třetí, v roce 2018 získal titul. Letos na jaře Trnava stejně jako Čenstochová vyhrála domácí pohár.

Na české kluby Spartak podobně jako Raków v soutěžích UEFA dosud nenarazil. V minulosti v Trnavě působili čeští trenéři Radoslav Látal a Pavel Hoftych, který tam zastával i manažerskou funkci. Na soupisce Spartaku figuruje český záložník Erik Daniel a do kádru patří i bývalý stoper Sparty Lukáš Štetina, nedávný ofenzivní hráč Baníku Ostrava Dyjan Carlos de Azevedo a někdejší plzeňský záložník Roman Procházka.

Slovácko proti AIK, či Škendiji

Pokud Slovácko vypadne z Evropské ligy, utká se v play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy s vítězem z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. Obě utkání by hrálo ve stejné dny jako proti Austrii, začalo by však doma.

AIK skončilo v uplynulé sezoně švédské ligy vinou horšího skóre druhé za mistrovským Malmö. V polovině aktuálního ročníku domácí soutěže, která se hraje systémem jaro-podzim, je třetí. Stockholmský celek vyřadil ve 2. předkole Evropské konferenční ligy ukrajinské mužstvo Vorskla Poltava.

V minulosti odehrál proti českým týmům osm pohárových duelů (bez Poháru Intertoto), z nichž zvítězil v jediném. Naposledy se utkal s pražskou Slavií v sezoně 1994/95 v prvním kole Poháru UEFA, kdy postoupil díky většímu počtu venkovních branek.

Třetí celek minulé sezony makedonské ligy Škendija zvládl už dvě předkola Evropské konferenční ligy. Nejprve si poradil s arménským mužstvem Ararat Jerevan a následně s lotyšskou Valmierou. V pohárech narazil z českých týmů pouze na Mladou Boleslav, kterou v ročníku 2016/17 vyřadil ve 3. předkole Evropské ligy.

