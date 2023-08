Hvězda Dinama míří do Turecka, ale kouč překvapil: Na Spartu s ní počítám

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Kolem hvězdného gólmana Dinama je zmatek. Dominik Livakovič by měl přemýšlet nad zápasem se Spartou, jenže spíš řeší, jestli klapne přestup do Fenerbahce. Podle zahraničních médií je dohoda blízko, ale oficiálně zatím není nic dotaženého. „Počítám s ním,“ řekl trenér Sergej Jakirovič před úvodním zápasem play off Evropské ligy s českým mistrem. Klid v Dinamu však rozhodně není, otřesů v kádru bylo za uplynulý týden víc než dost. Přišel nový kouč, naopak zmizel klíčový stoper.

Před půlrokem na mistrovství světa v Kataru dal o sobě pořádně vědět. Livakovič proti Japonsku a Brazílii zazářil při penaltách, Chorvatsko nakonec dotáhl k bronzu. Vědělo se, že se dostal do hledáčku velkých klubů a brzy po něm někdo sáhne.

Spekulace v posledních dnech sílí, možná s ideálním načasováním pro Spartu. Osmadvacetiletý gólman v týdnu před zápasem play off Evropské ligy řeší přestup do Fenerbahce. Trenér Dinama Jakirovič však s Livakovičem počítá.

„Ti hráči, o kterých se mluví, jsou normálně tady. Chovám se, jako by tu měli zůstat. Při dnešním pohledu bude Livakovič proti Spartě v brance,“ překvapil včera na tiskové konferenci.

Sparta poznala Livakoviče na začátku července v přípravě, s Dinamem remizovala 1:1. „Tehdy potvrdil, že je fantastický brankář,“ zavzpomínal útočník Jan Kuchta.

A i když Jakirovič brankářův odchod odmítá, není jisté, jestli se situace nevyvine jinak.

„Samozřejmě by to pro ně ztráta byla, ale neupínáme se na to, že by do brány místo něj mohla přijít nějaká slabší jednotka,“ zmínil Zelený. „Když dostane možnost jiný gólman, bude jistě taky dost kvalitní. Jinak by nebyl v Dinamu Záhřeb,“ doplnil Kuchta.

Livakovičův přestup by nebyl jedinou ránou, kterou chorvatský mistr v posledních dnech vstřebává. Třiadvacetiletý stoper Josip Šutalo zmizel za 20,5 milionu eur (zhruba za půl miliardy korun) do Ajaxu.

Zřejmě největší a nejméně čitelnou změnou je však rošáda trenérů. Vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů s AEK Athény a zisku pouhých čtyř bodů ze tří ligových zápasů odnesl trenér Biščan. V Dinamu vydržel od začátku dubna, za tu dobu získal titul i chorvatský superpohár.

To vedení klubu nestačilo, proto sáhlo po bosenském kouči Jakirovičovi.

„Těžko říct, jak se tohle na Dinamu projeví. Tým je tak silný, že by si s tím měl poradit. Samozřejmě výměna trenéra asi není nikdy pro mužstvo dobrá, protože máte v sezoně něco zajetého. Na druhou stranu se tam za tak krátkou dobu nemohou stát velké změny,“ zmínil Zelený.

Jak a jestli se Dinamo pod novým koučem promění, zjistí Letenští ve čtvrtek na stadionu Maksimir v Záhřebu. „Věřím, že si ukážeme na videu některé věci, abychom věděli, jak na ně,“ dodal Kuchta.