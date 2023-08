Experti ve studiu: Nejhorší výkon. Plochá Sparta a „neskutečný smažák“

Těžká práce do odvety. Sparťané si z prvního zápasu s Dinamem Záhřeb vezou domů dvoubrankové manko. A rozhodně mají co zlepšovat. „Dneska to byl nejhorší výkon z těch třech v Evropě. Dinamo na ně v druhé půli vlétlo a Sparta se vůbec nechytla,“ nešetřil Pražany ve studiu Zdeněk Folprecht.

Rozhodla chvíle, během které hosté inkasovali dvě branky. Tu dřívější po domácím rohovém kopu, kdy se gólman Vindahl mohl natahovat, jak chtěl, ale Perič byl u dorážky úplně sám. „Musí tam být nějaká reakce! Míč se odrazil ke třem různým hráčům soupeře, byl to jen dohled. Chlapci si to přes dva super zákroky brankáře odkoukali. Bylo to ploché. Sparta si nešla za dobrým výsledkem aktivním pojetím,“ divil se Petr Gabriel, někdejší skvělý obránce. Opět se tak projevila rudá bolest začátku sezony – obranné standardní situace.

Na začátku zápasu se přitom čeští mistři snažili Chorvaty překvapit. „Sparta do zápasu vstoupila jinak než v Kodani. Vycházela z bloku a spoléhala na brejky. Postupné útoky jí nevycházely,“ všiml si Folprecht.

Herní projev Pražanů se ale postupem času měnil. „Začali vyčkávacím systémem, postupem času vysunuli obranu i presink trošku výš,“ dodal svůj poznatek Gabriel. Jako dar z nebes dostali hosté penaltu, vedení ale nedokázali udržet.

Možná i kvůli dusnému počasí, které v Chorvatsku panovalo. Bývalá opora Sparty o tom ví své, protože z Balkánu se čerstvě vrátila. „Ještě včera jsem tam byl a jel jsem kolem Záhřebu, neskutečný smažák. Pro naše hráče to musí být náročné, kluci z Chorvatska to znají víc, komentoval dusné horko, ve kterém se na propocené hráče rychle lepily dresy.

Za týden by při v Praze odvetě mohlo být o kus příjemněji. S domácími fanoušky v zádech však sparťany čeká jen velmi těžko splnitelná mise.