Krejčí: Dva slepené góly? Výpadek... Věřím, že doma jsme silnější

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Zahozená penalta proti Kodani i vyloučení s Teplicemi už jsou minulostí. Obránce Ladislav Krejčí kouše se Spartou další zklamání za posledních devět dní. Výplach 1:3 od Dinama Záhřeb v play off Evropské ligy neodvrátil ani sebevědomě proměněným pokutovým kopem. „Je to zklamání, ale doma věřím, že jsme silnější,“ řekl kapitán Letenských.

Věděl jste, že půjdete na penaltu? Byla těžší než jindy?

„Byla to penalta jako každá jiná. Věřil jsem si na ni jako na všechny předchozí.“

Co se stalo po inkasovaném gólu na konci první půle?

„Pokazili jsme situaci do útoku a pak měli situaci tři na tři. Měli brejk, který dobře vyřešili a my si zase vedli špatně dozadu. Druhou půlku jsme neměli už takový drajv.“

Čím si vysvětlujete dva slepené góly?

„Teď to nedokážu popsat. Byl to výpadek, který nás bohužel přistihl, a musíme do odvety nastoupit jinak.“

Jak těžké se bylo z toho dostat?

„Samozřejmě to není nic příjemného. Je to na každém z nás, abychom se z toho dostali. Týmově jsme chtěli pořád dělat stejné věci, nevypadnout z toho. Ale nebyli jsme přesní, to nás sráželo. Nedostali jsme se do tempa.“

V čem je Dinamo silné?

„V kombinaci na ofenzivní půlce kolem vápna. My jsme s nimi měli nějaké zkušenosti z přípravy, věděli jsme, do čeho jdeme. Ale bohužel jsme toho nedokázali využít.“

Jak byl zápas náročný po fyzické stránce?

„Bylo to náročné. Určitě podnebí hrálo roli, nebylo to kondičně jednoduché. Jsme sice v dobré fázi, ale úplně nám to nesedlo.“