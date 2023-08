Uvidíme toho správného Kuchťáka, říká Malínský. V odvetě mu věří i Levý

Video se připravuje ... Dva experti a bývalý Kuchtův spoluhráč promluvili o pozici Jana Kuchty ve Spartě. Pomůže útočník letenským v postupu přes Dinamo? Nastoupí v základní sestavě? „Kuchta bude chtít ukázat, že má znovu patřit do základní sestavy,“ myslí si expert Stanislav Levý.

Stanislav Levý

expert „Jsem přesvědčený, že by měl být v základní sestavě. Myslím, že jeho styl hry by měl v domácím prostředí na Dinamo platit - jeho aktivita, presink, orientace ve velkém vápně. Věřím, že si Sparta doma vytvoří šance, aby mohla myslet na postup. Pak jí bude Honza užitečný. A v neposlední řadě bude chtít ukázat, že má znovu patřit do základní sestavy. I to mu pomůže.“ Očima Jana Vacka: Co by se muselo stát, aby Kuchta odešel ze Sparty? Video se připravuje ...

Tomáš Malínský bývalý Kuchtův spoluhráč z Liberce i Slavie „Je to vlastně jednoduché: Kuchťák je nejnebezpečnější útočník Sparty. Na koho jiného by měl trenér ukázat? Měl by nastoupit a na devadesát devět procent jsem si jistý, že nastoupí. Stále patří mezi klíčové hráče Sparty. Myslím, že uvidíme zase správného a nepříjemného Kuchťáka, který otevře svůj gólový účet v Evropě a Sparta postoupí do Evropské ligy.“