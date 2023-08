SESTŘIH: Sparta - Din. Záhřeb 4:1. Postup do EL trefil v závěru Olatunji

Třetí pokus už vyšel. Kouč Brian Priske zvládl v předkole Evropské ligy se Spartou přemoci silné Dinamo Záhřeb, přestože první duel v Chorvatsku český mistr nezvládl a padl 1:3. Na našlapané Letné se však zvedl, výhra 4:1 znamená průnik do druhé nejsledovanější kontinentální soutěže. O postupu do skupinové fáze EL rozhodl v 87. minutě Victor Olatunji.

Čekalo se na to. Kdy se Victor Olatunji projeví? Zatím to bylo syrové, bez náboje. Posila z Liberce však zabrala v pravý moment. Urostlý Nigerijec se prodral přes obránce a v 87. minutě prostřelil gólmana. Postupovou trefu pak oslavil jako hvězdný Cristiano Ronaldo. Využil klasické gesto proslulého Portugalce a přijal ovace.

„Ukázali jsme zase bojovnost, odehráli jsme neskutečný zápas. Nevzdáváme se žádnou minutu ani sekundu a konečně jsme za to byli odměněni,“ rozplýval se křídelník Lukáš Haraslín. „Zaslouženě jsme vyhráli a postoupili,“ vyzdvihl.

Olatunji dokonal neskutečný obrat. Naposledy se Letenským něco podobného podařilo před jedenapadesáti lety. Tehdy v Poháru vítězů pohárů prohráli v Budapešti s Ferencvárosem 0:2, doma však předznamenali letošní výsledek 4:1.

„Jsem pyšný, opravdu pyšný,“ říkal trenér Brian Priske. Dánovi dozajista spadl kámen ze srdce. Až na třetí pokus totiž zvládl předkolo evropského poháru. Vloni pod jeho vedením vypadla Sparta v Konferenční lize s Vikingem Stavanger, letos v boji o Ligu mistrů neuspěl ve střetu s FC Kodaň.

Tentokrát to vyšlo, i když vstupní data nebyla rozhodně ideální. „Před zápasem jsme si říkali, že to bude těžké. Ale udělali jsme si to sami a neměli jsme co ztratit. Věděli jsme, že do zápasu půjdeme naplno a nic nevzdáme,“ pronesl obránce Filip Panák, nejlepší muž utkání.

Sparta - Záhřeb: Odražený míč luxusně trefil Panák, 3:0 Video se připravuje ...

Stáhnout dvougólovou sekeru, to byl úkol pro Spartu. Jenže jak na to? Nejlépe udeřit co nejdříve. Stalo se, sen se splnil. Už po 113 vteřinách vyslal Panák kolmý pas na Haraslína, ten naznačil obránci záměr vystřelit levou nohou, míč si však přehodil na pravou a placírkou ho poslal k zadní tyči. Na Letné už možná této střele říkají „Haraslínovka“.

„Úvod překvapil i mě,“ přiznal Priske. „Pany mě perfektně viděl. Jsem typ, který v šestnáctce moc nenahrává, občas mi za to nadávají. Vzal jsem to na sebe a pomohl k postupu. Ale já jsem věděl, že jsme dobří v koncovce, i kdybychom takhle rychlý gól nedali,“ vykládal autor vstupní trefy.

Dinamo bylo po úderu unylé, pomalé. Sparta jeho hru rozleptávala dvěma trenérskými tahy, které posílily střed pole. Panák se opět posouval výše a pomáhal rozehrávce. Naopak z útoku sestupoval níže hrot Olatunji, který narušoval záměry šéfa soupeřovy hry Josipa Mišiče.

Fungovalo to, proto byla Sparta lepší. Navíc přidala produktivitu. Ve 24. minutě se prosadil hlavou Asger Sörensen, jenž využil Panákovy pomoci. Kolega z obrany strhl soky pohybem a Sörensen využil pas, jenž poslal z rohového kopu Kaan Kairinen.

„Celý první poločas byl pak blízko perfektnímu výkonu,“ glosoval trenér.

Dinamo přesto zareagovalo, jako by zpozornělo a postupně díky technické kvalitě na hřišti dominovalo. Například útočník Bruno Petkovič ukazoval naprostou extratřídu. Spartu však podržel při samostatném nájezdu Peter Vindahl, a také proto udeřila.

Panák potvrdil fantastický výkon, opět pomohl ofenzivě a skóroval. To byl postupový výsledek! Jenže hosté snížili, blížilo se prodloužení – nakonec však rozhodl „Ronaldo“ Olatunji. „Po titulu je tohle druhý obrovský úspěch,“ rozplýval se Panák.

Evropská liga se losuje v pátek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 2. Haraslín, 24. Sørensen, 67. Panák, 87. Olatunji Hosté: 71. Baturina Sestavy Domácí: Vindahl – Sørensen, Panák, Krejčí – Wiesner (84. Pešek), Laci (68. Sadílek), Kairinen, Ryneš (63. Zelený) – Kuchta (84. Karabec), Olatunji, Haraslín (63. Birmančević) Hosté: Nevistić – Moharrami (46. Šutalo), Ristovski, Perić, Ljubičić – Bulat, Mišić – Špikić (72. Emreli), Baturina, Marin (46. Michajličenko) – Petković Karty Domácí: Olatunji, Wiesner Hosté: Moharrami Rozhodčí Stieler – Gittelmann, Borsch (vš. Německo) Stadion epet Arena, Praha Návštěva 17 953 diváků

Klíčové momenty utkání:

Sparta - Záhřeb: Olatunji využil důrazu a propasíroval míč za Nevističe, 4:1 Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Baturina sám umíchal dva obránce a udeřil individuálně, 3:1 Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Zelený pronikl do vápna, pak ve vyložené šanci přestřelil Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Odražený míč luxusně trefil Panák, 3:0 Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Vindahl vyběhl včas a zneškodnil tutovku Ljubičiče Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Krejčí měl na hlavě třetí gól, velká šance Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Severská jízda! Kairinenův roh poslal do sítě Sörensen, 2:0 Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Marin schoval svou střelu za obránce a protáhl Vindahla Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Marin schoval svou střelu za obránce a protáhl Vindahla Video se připravuje ...

Sparta - Záhřeb: Petkovič si nepohlídal ofsajd, gól Dinama neplatil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Sparta - Záhřeb: Kuchta hledal Olatunjiho, ten přizvedl míč nad břevno Video se připravuje ...