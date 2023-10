Slavia - Šeriff 6:0. Show v Edenu! Demolici dvěma góly řídil Chytil

Slavia po dvou kolech bez ztráty bodu vede skupinu o skóre před AS Řím, na jehož stadionu se představí v dalším zápase 26. října. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Slávisté soupeři částečně oplatili vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009, kdy vypadli po remízách 0:0 venku a 1:1 doma.

Trenér Pražanů Trpišovský nasadil do základní sestavy mimo jiné Chytila s Wallem a tah se mu záhy vyplatil. Norský záložník už ve čtvrté minutě po pěkné kombinaci předložil míč ze strany před branku a Chytil zblízka otevřel skóre. Letní posila z Olomouce skórovala v pohárech poprvé.

Pražané dali v posledních třech kolech české ligy jen dvě branky z penalt a v neděli v Teplicích vyšli při remíze 0:0 naprázdno, dnes ale měli produktivitu o poznání lepší. V sedmé minutě si na Masopustův centr z přímého kopu z pravé strany naběhl Ogbu a hlavou z druhého pokusu slávistů mezi tyče zvýšil.

Vítěz posledních osmi ročníků moldavské ligy, který vloni ve 3. předkole Ligy mistrů po dvou porážkách 1:2 vypadl s Plzní, byl viditelně zaskočený a dopředu prakticky nehrozil. Domácí s přehledem kontrolovali průběh a ve 39. minutě zvýšili. Zafeiris vypálil ve vápně a jeho pokus usměrnil za vlastního brankáře Garananga.

Červenobílí pokračovali v dominantním výkonu i po změně stran. Chytil ve 47. minutě prostrčil míč na Douděru a jeho přihrávku usměrnil do odkryté branky Schranz. Za dalších 11 minut se Pražané prosadili znovu. Po povedené kombinaci Koval vyrazil Chytilovu střelu a dobíhající Douděra si připsal první gól v pohárech.

Slávisty nezbrzdilo ani čtyřnásobné střídání v 66. minutě. Jeden z čerstvých hráčů Van Buren ještě velkou šanci neproměnil, ale v 71. minutě usměrnil Holešův pokus do sítě Chytil a radoval se z druhého gólu v utkání.

Pražané byli v tu chvíli jedinou branku od vyrovnání své rekordní výhry v pohárech z loňského července, kdy doma rozdrtili St Joseph's 7:0. Nakonec mohli výsledek zopakovat, ale hlavičku střídajícího Ogungbayie v nastavení srazil obránce. Šeriff utrpěl svou nejtěžší porážku v soutěžích UEFA.