Vlček: Cicilia byl skvělý trénink na Lukaka. Chci se přiblížit Hovorkovi

Po slibném začátku sezony toho moc neodehrál, o víkendu proti Slovácku nastoupil Tomáš Vlček poprvé po dvou měsících v základní sestavě. Nyní ho čeká těžší váha, od začátku naskočí i do utkání Evropské ligy proti AS Řím na Stadio Olimpico. A když je řeč o těžkých váhách: bude bránit belgický tank Romela Lukaka. „Přiblížit se výkonu Davida Hovorky je pro mě velká motivace,“ řekl slávistický odchovanec.

Dokázal byste si před rokem představit, že budete nyní sedět na stadionu AS Řím?

„Je to splněný sen. Minulou sezonu jsem hrál v Pardubicích a vůbec se mi nesnilo o tom, že bych tady mohl být. Moc si toho vážím.“

Koho byste chtěl bránit?

„Není malých cílů, chci bránit ty nejlepší, člověk se pak zdokonaluje nejvíc a pozná, co mu kde chybí. Chci bránit Lukaka, budu se snažit plnit vše, co mi bylo řečeno. Trenéři nás na něj připravili, ale nebudu prozrazovat, jakou taktiku jsme zvolili. Snad to zvládnu.“

V neděli jste hrál v základní sestavě proti Ciciliovi, byl to trénink na to, jak uskákat Lukaka?

„Určitě to byl skvělý trénink, mají dost věcí společných. Nedělají moc náběhů za obranu, spíš čekají, až jim spoluhráči nahrají do nohy, aby balon udrželi. Kvalita je samozřejmě ale úplně někde jinde. Už tam jsem ale mohl zjistit, co na tyto hráče bude platit a neplatit.“

V posledních měsících jste toho moc neodehrál, jak se cítíte?

Když jsem přicházel z Pardubic, nepočítal jsem, že budu hrát každý zápas. Já si strašně vážím, že tu mohu vůbec hrát nějaké zápasy a učit se od dalších. Jsem hrozně vděčný, určitě nejsem uražený. To k tomu vůbec nepatří, každý hráč si tohle musí prožít.“

Ukazovali vám trenéři, jak bránil Lukaka David Hovorka?

„Neukazovali, ale jelikož jsem slávista, na zápas jsem samozřejmě koukal a mnohé situace si pamatuji. Je motivace se k jeho výkonu přiblížit.“